Busca el IMEF promover la educación financiera

Isaías Marrufo Góngora, quien se desempeñará como presidente de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Yucatán a partir del 1 de enero de 2025, indicó que durante su gestión trabajará en difundir con mayor fuerza información financiera de interés y promover la educación financiera entre la población.

Destacó que el año por concluir fue bastante arduo en temas de trabajo para el grupo Yucatán del Instituto que tuvo bajo su responsabilidad la organización de la 52 Convención Nacional 2024 del IMEF, que se llevó a cabo en Mérida, el pasado mes de noviembre.

“Todos los socios como siempre, poniendo a Yucatán en el primer plano a nivel nacional. IMEF grupo Yucatán busca construir a partir de lo que se ha hecho bien, dar seguimiento y con ello cada vez tener un grupo más sólido, más fuerte y con cercanía con la sociedad y que podamos hablar de finanzas y generar una mayor cultura financiera”, destacó.

Marrufo Góngora explicó que el IMEF cuenta entre sus filas con socios que participan de manera activa en el tema de las finanzas personales y citó el caso de Marisol Cen, que se desempeñó como profesora en universidades y actualmente es la directora de Finanzas y Tesorera municipal del Ayuntamiento de Mérida.

“Tenemos comités técnicos que están abiertos a la sociedad. Les invitamos a seguir a la página de Facebook (IMEF-Grupo Yucatán), en donde se dan a conocer las conferencias, todas ellas con una cuota de recuperación generalmente que básicamente es lo que es el desayuno, el hotel y demás”, expuso.

El presidente del IMEF para 2025 indicó que es preocupante que, desde los 18 años de edad, ya se cuenta con “un arma” que es la tarjeta de crédito muchas veces, sin contar con los ingresos suficientes para manejarla.

“Hay que tener mucho cuidado, porque un estado endeudado, va a tener dificultades para salir adelante y nos preocupa mucho que los jóvenes desde los 18 años van y piden un crédito para un teléfono celular, ya comenzaron con el pie izquierdo”, advirtió el especialista en finanzas.

Por último, Isaac Marrufo Góngora se manifestó a favor que, en la currícula de las escuelas desde nivel básico, se incluyan temas de educación financiera.

“Creo que es muy importante. También hay mucha información gratuita en medios de comunicación y redes. Ya no podemos decir no lo sabíamos o no nos lo dijeron”, finalizó.