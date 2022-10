Ejidatarios de Maxcanú se arrepienten de vender sus terrenos para el tren maya

Un grupo de ejidatarios de la comisaría de Chactún, municipio de Maxcanú, protestó ayer a las puertas del Congreso del Estado para solicitar su intervención ante el Gobierno Federal para que les pague más recursos por las tierras que vendieron para el paso del tren maya en el 2021.

También bloquearon los trabajos de construcción del tren maya en la citada población, colocando piedras para impedir el las obras, y promovieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario.

El comisario ejidal de Chactún, Julio Cantún Ek, dijo que en 2021 vendieron a la Federación seis hectáreas de sus terrenos, con un costo de 8.90 pesos el metro cuadrado, haciendo un monto global de 540 mil pesos. Ayer, declaró que el ejido consideró que sus tierras valen más, por lo que están pidiendo al Gobierno Federal que les pague 350 pesos por metro cuadrado, para un total de 21 millones de pesos.

Explicó que han tenido reuniones con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y con el gerente de la construcción del tramo 3 del tren maya, que atraviesa el ejido de Chactún, Martín Juárez Durán, pero que a la fecha no han tenido ninguna respuesta.

En este contexto, los manifestantes portaron pancartas con las leyendas “Presidente AMLO, no estamos en contra de su proyecto, estamos en contra del abuso de la ignorancia”, “El ejido de Chactún habla”, “Fonatur, nos engañaste, nos mentiste por nuestra ignorancia”, “Somos ejido indígena que ya despertó, Fonatur paga bien por nuestra tierra”, “Fonatur, nos pagaste a 8.90 por metro cuadrado, una botella de agua vale 10.00 pesos”, entre otros.

El comisario agregó que el ejido se integra por 87 miembros y señaló que la Federación pagó más alto el precio de las tierras a los ejidos aledaños, como el de San Bernardo.

“Por qué a otros se les pagó como debe ser, no porque mi ejido sea pequeño nos van a pagar poco. El presidente López Obrador siempre dice: no engañar, no robar, no traicionar, primero los pobres. Entonces, nosotros queremos ver que sea realmente lo que dice, primero los pobres. Promovimos un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario, entonces aquí se tiene que hacer justicia”, dijo Cantún Ek.

