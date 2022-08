Ejidatarios de Kanasín acusan de traición a AMLO

Hace unos días, Funcionarios de Fonatur se comprometieron a apoyar con un “regalo” de parte del Gobierno Federal a ejidatarios de Kanasín, con acciones de vivienda por 35 mil pesos para cada uno, esto como resultado de la cesión de terrenos a favor del proyecto insignia del presidente López Obrador en el Sureste mexicano: el tren maya.

Sin embargo, ejidatarios de Kanasín se quejaron la tarde de ayer cuando se realizaba la entrega de las acciones de vivienda en la Casa Ejidal, que funcionarios de la Secretaría de Bienestar, encabezados por Joaquín Díaz Mena, representante del Gobierno Federal en Yucatán y Carlos Moreno Magaña, ex candidato a presidente municipal de Kanasín por Morena y presidente municipal de este mismo municipio, pero por el PRI entre el 2015 y 2018, "rasuró" a por lo menos 300 de ellos de la lista de beneficiarios y en su lugar colocaron a familiares y amigos vinculados, no solo con Morena y con el ex aspirante morenista, sino también con dirigentes del recién creado Comité Municipal en Kanasín del Partido Verde Ecologista de México.

Incluso, entre las personas que fueron eliminadas de la lista de beneficiarios fueron el propio presidente del comisariado ejidal, José Gaspar Cauich Paredes, y el secretario, Fernando Pech Tun.

Los ejidatarios levantaron la voz y señalaron sentirse traicionados por el presidente López Obrador y acusaron a la Secretaría de Bienestar y a Carlos Moreno de hacerlos a un lado y beneficiar a los mismos de siempre que han saqueado a Kanasín cuando fue presidente municipal, así como a sus allegados y familiares.

Al hacer una rápida revisión, se detectaron a las siguientes personas que recibieron las acciones de vivienda haciéndose pasar por ejidatarios: Édgar Abraham Chan Gamboa “El Taco Melón”, hermano de Florentino Chan Gamboa, presidente del Comité Directivo Municipal del PVEM en Kanasín.

También está en la lista Luis David Pech Puch, subsecretario municipal del Comité Directivo del PVEM de Kanasín, quien por cierto hace apenas unas semanas rindió protesta en ese cargo y en sus redes incluso presume que la mejor opción para las próximas elecciones en el municipio es la “coalición Verde, Morena y PT”. Esta persona, aunque forma parte del PVEM, de manera constante comparte publicaciones de Moreno Magaña en sus redes sociales.

La lista se extiende a Wilma Ventura Chan, Herminia de los Ángeles Pinzón Sánchez, Jorge Oxté Conrado, Iván Kú Cauich, Mildred Canché Nah y Marcela Correa Herrera, todos ellos operadores de Carlos Moreno Magaña y de sobra conocidos en Kanasín como los responsables de haber dejado el municipio en un desastre total al aprovecharse de la pobreza de la gente.

Los ejidatarios piden la intervención del presidente López Obrador y exigen no otorgarle ningún tipo de apoyo a esos vividores que tanto daño le han hecho al municipio y que ahora le están robando el dinero a los verdaderos dueños de las tierras.

Señalaron que irán hasta las últimas consecuencias y los denunciarán ante los tribunales por hacerse pasar por ejidatarios, además de que exigirán al representante del Gobierno Federal una explicación sobre quién hizo esa lista y quién eliminó a los verdaderos ejidatarios de Kanasín.

