Yucatán: Ejidatarios de Ucú reclaman el pago de 39 mdp por la venta de 194 hectáreas

MÉRIDA, Yucatán.- El ejido del municipio de Ucú inició este domingo el proceso para recuperar la posesión de 194 hectáreas que cedió a uno de sus ejidatarios para que los representara ante trámites de compra-venta ante un particular, pero que asegura no recibió dinero por la propiedad valuada en 39 millones de pesos.

El ejido se integra por 355 personas y a cada una le corresponde 110 mil pesos por la venta de las tierras.

Ayer por la mañana, más de 150 ejidatarios de Ucú protestaron enardecidos en el terreno denominado “El basurero”, ubicado sobre la carretera Ucú-Hunucmá, donde colocaron pancartas con la leyenda “Propiedad de los ejidatarios de Ucú Yucatán”.

Ahí sometieron a un “juicio” al ejidatario David Dzul Pech, a quien exigieron que revelara la verdad, toda vez que dijo no haber recibido dinero por la venta de las 194 hectáreas, aunque reconoció haber firmado la cesión de las tierras ante el Registro Agrario Nacional (RAN), en compañía de su esposa Elsy Chan García, por estar casados por bienes mancomunados.

El comisario ejidal, Martín Dzul Matú, explicó que en el año 2008, el Ejido de Ucú, a través de una asamblea ejidal, entregó 194 hectáreas al David Dzul para que fungiera como representante de las 355 personas que integran el ejido, e el proceso de compra-venta de tierras.

Durante la protesta de ayer, David Dzul reconoció que en 2017 vendió las tierras a un particular, pero que no recibió dinero alguno; que de esa transacción no avisó a los ejidatarios de Ucú, y que sólo estaba enterado el entonces comisario ejidal Géner Pech León, quien recibió el reclamo de los ejidatarios por no haberlos enterado de la operación de la venta de tierras.

En el acto, Pech León reconoció que compró un auto nuevo y que habló por teléfono a David Dzul para que acudiera al RAN a firmar la entrega de tierras a un particular. “Una vez me habló y me preguntó si había ido a hablar, y yo le dije que no me habían hablado para que fuera a la oficina”.

Emplazamiento

Los ejidatarios de Ucú dieron de plazo una semana para solucionar el conflicto y obtener los 39 millones de pesos que cuesta el predio, advirtieron que de lo contrario repartirán las 194 hectáreas entre todos los ejidatarios.

Ante esta situación, el actual comisario de Ucú, Martín Dzul Matú, afirmó: “los ejidatarios no van a dejar este tema, no vamos a quitar el dedo del renglón, si le han pagado a alguien, que venga a la casa ejidal y nos lo digan, no vamos a dejar que se burlen de nosotros, nos han engañado mucho, no vamos a ceder nuestras tierras, estamos en todo nuestro derecho. Exigimos al ex comisario Carlos Luna Osorio que diga la verdad del proceso en el que se vendieron las tierras”.