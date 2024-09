El manto acuífero de Yucatán representa el 33% del agua que se distribuye a todo el país y ya registra un alto riesgo de contaminarse, dio a conocer la nueva LXIV Legislatura del Congreso del Estado, al declarar que buscará un consenso con el Poder Ejecutivo para aprobar la nueva Ley de aguas del Estado, toda vez que en los últimos años a consecuencia de la falta de acuerdos no se ha podido avalar.

Al instalar la Comisión Permanente de Medio Ambiente del Congreso local, el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de esta instancia, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, declaró que es urgente legislar sobre el agua en Yucatán, toda vez que de acuerdo con estudios se reportan niveles alarmantes de plaguicidas, restos fecales, y otros químicos que afectan la salud de la población.

“Esperamos poderla trabajar con el Gobierno del Estado, tiene que ser una ley integral, una legislación general, que abarque todo, seguramente habrá reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán, no es tan sencillo sacarla, por eso es que las otras veces que han pasado simplemente no ha habido consenso ni nada, sacarla no es tan sencillo, yo ahorita sí veo las condiciones para que pueda venir una ley emanada del Ejecutivo o que salga de esta misma comisión pero tenemos que estar todos de acuerdo para que pueda llegar a buen puerto”, manifestó Harry Botello.

En la jornada de ayer, en el Congreso local se instalaron 10 comisiones permanentes: Medio Ambiente; Derechos Humanos; Turismo y Promoción Internacional; Justicia y Seguridad Pública; Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Arte y Cultura; Igualdad de Género; Juventud, Cultura Física y Deporte.

Asimismo, se instaló la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo; y la de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal; las cuales atenderán iniciativas de nuevas leyes y reformas sobre cada tema.