Muchas veces he dicho que la vida es la magia más grande de todas, pero en la vida también existe la magia más brillante, bella y magnífica y es el objetivo mayor del ser humano: amar y sentirse amado.

El amor es el sentimiento más sublime y poderoso, las energías más fuertes que tenemos desde la profundidad de la grandeza de nuestro organismo, nuestra mente y, más poéticamente, nuestro corazón.

Es impresionante la fuerza que puede tener el ser humano para amar, cuánto podemos dar por aquel que nuestro corazón nos dicta o nuestro hipotálamo por medio de hormonas y neurotransmisores nos permite disfrutar. Es tan impresionante cómo podemos imaginar y gozar que hasta sentimos mariposas en el estómago como una manera de explicar lo inexplicable.

Dichosos todos a los que les digan te amo por primera vez, en este día del amor, pero dichosas mucho más aquellas personas que han recibido un te amo desde hace ya bastante tiempo y mucho más bendecidas las que pueden estar seguras de que existe tanta belleza en su vida que son capaz de amar.

En la vida hay dificultades, pero es tanta la magia de este sentimiento que, mientras haya amor, hay todo. El verdadero amor no se acaba, perdura, aunque se puede lastimar y por eso es importante nutrirlo a diario con acciones y no solamente deseos, pues el amor no está en lo físico, en lo momentáneo ni en lo sexual.

Cuando estaba en secundaria, un profesor nos dijo que solamente se puede amar a nuestra pareja, pero está equivocado, el amor se puede extender mucho más, es una entrega a todo aquel a quien deseas proteger y por quien te sientes protegido, puedes amar a tu novia o a tu esposa, a tus padres y hermanos. ¡Claro!, a cada uno de manera distinta y única. Aunque hay amor no es el mismo el que se genera entre esposos que entre amigos, aun así, estoy seguro que se puede amar a cualquier persona porque el amor es infinito, aunque no todos te pueden llegar a amar.

El amor es entrega completa de nuestro ser, pues, cuando realmente se ama, somos capaces de hacer cualquier cosa. El amor es tan delicado que precisa de sacrificios, quien no se brinda no ama, quien no sacrifica tampoco. El amor se extiende hasta donde tú quieras, hasta qué tan grande te puedes sentir y por ello es que los seres humanos somos inmensos. A través de nuestros sentimientos, demostramos que somos el ser más valioso teniendo la capacidad de dar la vida por el prójimo.

El amor puede ser alegre pero también doloroso, siempre tendrá dos caras y por eso es único. Es el culmen de nuestros sentimientos, lo magnífico y eso queda implícito en cómo detectamos a Dios como amor puro, al ser el claro ejemplo de este sentimiento tan grande que nos evoca a Él y a todo los que nos brinda.

El amor lo es todo, como para mí lo son ustedes: esposa, papás, hermano, amigos, a quienes en este día tan bello, el del amor, les recuerdo, si es que lo han olvidado, que los amo hoy y siempre, aunque la muerte nos separe.