En la vida se debe llevar un correcto balance entre lo material y lo espiritual. Nuestra cultura siempre ha sido de creer que desear cosas materiales no es correcto, que hay que estar bien en lo espiritual. Y la realidad es que necesitamos en ocasiones de lo material para lograr aún mayores objetivos en la vida, incluso poder ayudar a más personas y llegar a lugares en donde, sin dinero, no podríamos entrar. Lo que sí es muy malo es que sólo nos mueva el dinero y nada más. Que queramos crecer y tener más bienes materiales a costa de lo que sea y no complementemos nuestra vida con alguna parte espiritual que nos empodere aún más y nos lleve a alcanzar mayores metas.

Te comparto cinco afirmaciones sobre el dinero que debes tomar en cuenta:

1.- Sin números, no hay resultados obtenidos.- Si quieres llegar a tener dinero y ser organizado, debes comenzar sabiendo cuánto monta tu costo de vida para ponerle un número a tu ingreso deseado. Ya partiendo de un número, podrás evaluar cómo te fue en el proceso del logro de los resultados obtenidos.

2.- Sin objetivos y metas, no hay nada por cumplir.- Si no planteas metas y objetivos, difícilmente lograrás aumentar tu patrimonio o riqueza, o en caso contrario, tampoco podrías salir de un estado de pobreza o endeudamiento, pues no trazaste un lugar hacia dónde querías llegar para establecerte un estándar.

3.- El dinero potencializa nuestra esencia.- Esto es una realidad que no mucha gente cree, pero el dinero sólo dispara al infinito tu verdadera esencia. Una persona no se vuelve pesada o intratable por tener dinero, su personalidad era en la época de humildad monetaria más reservada, pero, al final, sale la persona que realmente es, no por ser rico de un día a

otro te haces diferente.

4.- El universo da lo que pides.- Debemos insistir en pedirle al universo lo que realmente queremos, no lo que NO deseamos, sino lo que realmente queremos que suceda. El poder de atraer a nosotros lo que decretamos, pero realmente acompañándolo de acciones que nos ayuden a su cumplimiento, nos dará

el parámetro del poder que tiene el universo para cumplirnos.

5.- No hay dinero más caro que el que no se tiene.- Ante una afirmación tan poderosa, sólo me queda decirte que no gastes el dinero que no tienes. Si bien es cierto que existen créditos baratos en el mercado y que en ocasiones es la única forma de adquirir activos, sólo te pido que analices el beneficio de lo que adquieres contra la adquisición de la deuda.