¿El IMSS me paga incompleta mi pensión?

Don Jaime, mis saludos cordiales y en busca de su orientación profesional, por favor.

"Resulta que fui con mi contadora y me dijo que el Seguro me está pagando mal mi pensión; yo me pensioné en el 2021 y, con datos de mi documento de pensión, lo hice con ochocientas treinta y seis semanas, a la edad de 63 años y con un salario promedio de 186 pesos, esto porque fui un reingreso que tenía más de veinte años sin cotizar.

Al darme mi pensión el IMSS fue por la cantidad de $2,852.10, pero a la fecha recibo $5,360 por mes, y siento que no estoy recibiendo lo que realmente me deben de dar, pues mi contadora asegura que yo debo de cobrar más de siete mil pesos, ¿cree que deba demandar al IMSS para que me pague correctamente?”.

En respuesta a la inquietud de nuestro lector, debemos de hacerle algunas precisiones. La primera es que, con las semanas y el salario promedio de cotización referido no se puede esperara una gran pensión; de hecho, el IMSS al hacer el cálculo de su pensión fue del orden de $2,852.10, incluyendo el factor de actualización del 1.11 más la ayuda asistencial del 15%, pero de acuerdo con las disposiciones legales que para el caso aplican, toda pensión de cesantía o de vejez nunca deberán de ser menores que el salario mínimo vigente del año en que se calcule.

Es por ello que el mismo IMSS, en la resolución de pensión le actualiza la pensión de la cantidad determinada, por procedimiento, a un monto mensual de $4,784.14, pero también de acuerdo con lo que en ley está, las pensiones deben de ser actualizadas cada año en el mes de febrero, conforme a la inflación anual del año inmediato anterior, hecho que así ocurrió para el año 2022, el 2023 y el 2024, lo cual explica que la pensión que hoy día recibe, según él mismo comenta, es por un monto de $5,360 pesos mensuales.

Luego entonces, ¿cómo se explica el comentario que la contadora le hace a nuestro lector? La única respuesta que al caso pudiera darse es que la contadora que intenta orientar a nuestro lector, en realidad lo está desorientando, porque comparar la pensión que legalmente recibe nuestro lector con la que durante el año 2024 pueda recibir una persona que en este año se pensione y si el monto de dicha prestación es menor a un salario mínimo, hoy día este importe asciende a la cantidad de $8,404.49.

Conclusión: desde 2002, las pensiones se incrementan de acuerdo al INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) y en esto los salarios mínimos nada tienen que ver, y para nada vaya a demandar al IMSS.