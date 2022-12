El nacimiento de Jesús trae amor a la humanidad

El programa “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE con la conducción de Alis García Gamboa, ayer viernes, en la víspera de la Nochebuena y Navidad, presentó como invitado al Presbítero Alberto Ávila Cervera, rector de la Ermita de Santa Isabel, con el tema: “Feliz Navidad”.

“En un día tan lindo, como es el 24 de diciembre, la víspera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar de ello con nuestro invitado especial, el padre Alberto Ávila. Mucho se habla de la Navidad, pero existe gente todavía no sabe cuál es el significado de esta palabra”, comentó Alis García.

El padre Ávila Cervera explicó que Navidad viene de “Natividad” o nacimiento, en referencia al nacimiento de Jesús. Añadió que, lamentablemente, en las celebraciones actuales se ha perdido el sentido de esta gran fiesta para la Iglesia.

“Es una fiesta muy grande de carácter familiar, muchas personas siguen la fiesta hasta el día siguiente pero el centro de la Navidad, que es el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, se nos olvida. Es como celebrar un cumpleaños sin el festejado. A veces eso sucede: intercambio de regalos y felicitaciones, pero sin saber cuál es el verdadero sentido de la Navidad”, mencionó.

Añadió que la alegría por la festividad debe provenir de compartir que el Hijo de Dios se hizo hombre. “Esto es motivo de alegría para toda la humanidad. Mucha gente celebra la Navidad, pero no saben porque. Nosotros vivimos en una sociedad cristiana y no debemos perder de vista el motivo principal de esta celebración: Jesús vino a salvarnos a todos. Es la alegría que compartimos, que gracias a Él, hemos sido salvados del pecado y de la muerte. El se hizo hombre, igual que nosotros. El que Dios haya compartido nuestra humanidad es una gran motivo de alegría”.

Alis García recordó que, durante siglos, se estuvo anunciando el Nacimiento de Jesús, el cual cambió por completo al mundo. “Cambio la vida de la humanidad. Al entregarse por el perdón de nuestros pecados, nos salvó”, expresó.

El padre Alberto Ávila dijo que Jesús, al ser concebido por medio del Espíritu Santo, se desarrolló como cualquier ser humano en el vientre de la Virgen María y, a los 9 meses, dio a luz al Salvador.

“Toda su vida vivió entre los pobres. Al nacer en estas condiciones (en un establo), demostró su amor por ellos y se manifestó, primero, a los pastores, que era gente humilde que vivía en el campo”, agregó.

Alis García dijo que todos celebran la Navidad porque es una fecha muy importante en el mundo, periodo en la que se dan vacaciones a las personas para que puedan celebrarla.

El rector de la Ermita de Santa Isabel comentó que, aunque se celebra en todo el mundo cristiano, es un día muy especial para todos, inclusive en países en donde no profesan la religión católica.

“No en vano el calendario se rige por fechas que son ‘Antes de Cristo’ y ‘Después de Cristo’. Por otra parte, qué bueno que haya gente que siga poniendo su nacimiento en sus casas, es una bonita tradición que nos dejó San Francisco de Asís y que debe continuar y hoy tenemos un muy bonito nacimiento instalado en la Plaza Grande de Mérida”, apuntó.

La charla en el programa de radio continuó con Alis García comentando que es importante respetar a los demás aunque no profesen el cristianismo y viceversa.

“Hay algo que no se ha terminado de resolver, y que nos están tratando de imponer ideas en cuanto a nuestra religión, nuestros usos y costumbres y de la tradiciones. Nos hemos manifestado públicamente, que no pueden unas cuantas personas decir que porque a ellos les ofenden las imágenes religiosas de la Iglesia Católica, se retiren. Se fueron a la Suprema Corte tres yucatecos alegando que eso ‘les evangelizaba’. Es una gran mentira.

Es como si yo dijera que si me voy a Japón me ofenda con las imágenes de Buda y de sus tradiciones. No podemos dejarnos, no pueden ir contra nuestras tradiciones y no pueden ir en contra de la ley”, expresó.

El padre Ávila Cervera recordó que el 86% de la población mexicana es católica, por lo que a la mayoría de la gente no le afecta el que algunos estén en contra de la tradición del nacimiento y las imágenes.

“La celebración de la Navidad debe ser algo familiar y amoroso, impregnada del amor de Dios, que todas aquellas fracturas entre hermanos o padres, se terminen ya que es una oportunidad para reencontrarse. También debemos practicar la caridad, si tenemos la oportunidad de ayudar a quienes menos tienen, es una obra hermosa en este tiempo”, expresó.

El rector de la Ermita de Santa Isabel dijo que quienes deseen apoyar con alguna despensa o ayuda, a quienes menos tienen o se encuentran enfermos (muchos de ellos son adultos mayores), puede comunicarse a la parroquia al teléfono: 9999-23-89-87.

Alis García dijo que en estas fechas, las familias se juntan en Yucatán para celebrar la Navidad.

“En Novedades Yucatán siempre se publican las fotos de muchas familias yucatecas que se reúnen para celebrar la Navidad. Los que están fuera regresan a casa para estar todos juntos. Es algo muy bonito que es parte de la tradición de nuestra tierra”, agregó.

Por último, Alis García Gamboa cerró la emisión felicitando a los radioescuchas y lectores de “Salvemos una Vida”.

“Les mandamos un abrazo muy fuerte de parte de todos los voluntarios de Salvemos una vida y sepan que vale la pena celebrar la vida y la Navidad, cerca de Nuestro Señor Jesucristo. Que la gente sienta que ese Dios que nació en nosotros, se lo podemos compartir. Que nuestro propósito sea dar ese gran amor gratuito el cual podemos repartir sin medida. Que tengan una muy feliz Navidad y que Dios los bendiga”, concluyó.