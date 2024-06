Las visitas a los zoológicos de Mérida ayer fueron más temprano debido a que ya no hay tardes seguras, aunque la lluvia sorprendió a los yucatecos poco después del mediodía, hizo que muchas familias sacaran impermeables y sombrillas, pero fueron más los que se mojaron.

El día amaneció con un cielo nublado, lo cual no impidió que las familias yucatecas optaron por salir a dar un paseo dominical, ya sea la visita a los zoológicos, una vuelta al centro o una plaza comercial, salir a escuchar misa o simplemente a comer algo, pero lo importante era salir a pasar tiempo de calidad en familia, como dijo Luis Alonso, que estaba en el Centenario con sus mujer y sus dos hijos.

“Está agradable el día, por eso salimos a dar la vuelta aprovechar que no hay Sol ni tanto calor, pero llegamos aquí a las 9 de la mañana, antes pasamos a desayunar unas tortas de cochinita, vamos a estar un rato en el zoológico antes de que caiga la lluvia, pero si nos alcanza, venimos preparados con sombrillas e impermeables”, señaló.

Angélica Caamal aprovechó que no trabajó ayer para salir con su hija Keyla y Axel, así como su esposo Gilberto. Llegaron al Centenario cerca de las 10 de la mañana y planeaban estar hasta el mediodía para que la lluvia no los alcance, no quieren mojarse, al contrario, cuando diga llover ya estén en su casa del rumbo de Chuburná.

Debido a las recientes lluvias que han comenzado en horas tempranas del día en Mérida, un gran número de familias ha optado por visitar el Centenario y Animaya más temprano para evitar ser sorprendidos por el mal tiempo y disfrutar de un día en familia sin contratiempos. Sin embargo, ayer la lluvia comenzó cerca de la una de la tarde, tomando por sorpresa a muchos visitantes.

Algunos de los asistentes habían previsto el clima llevando sombrillas e impermeables, pero otros no y se vieron obligados a enfrentar la lluvia, llevando incluso bebés en brazos y niños pequeños, los cuales se mojaron. Con el Centro inundado por las intensas precipitaciones, varios de ellos tuvieron que atravesar charcos profundos, resultando mojados tanto por la lluvia como por las aguas estancadas.