De manera sorpresiva, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, anunció este miércoles que su partido no participará en la elección extraordinaria por la alcaldía de Izamal.

“Se trata de la crónica de un robo electoral anunciado. Se lo van a volver a robar y por lo tanto no vamos a participar, no seremos comparsa de nadie. El oficialísimo volverá a hacer los mismo que ha hecho hasta ahora, por lo tanto no seremos partícipes de una cínica simulación”, enfatizó.

El dirigente priísta señaló que es una decisión difícil pero se trata de una forma de protestar por la "cadena de actos encaminados a apropiarse de ese ayuntamiento", según declaró.

Quintal Parra señaló que desde el pasado proceso electoral ordinario se cometieron una serie de irregularidades y arbitrariedades que desencadenaron en la anulación de la elección en Izamal, en la que el PRI había ganado con el respaldo de los habitantes, comentó.

Por todo lo anterior, sostuvo que el PRI "no va a legitimar un "robo que desde meses atrás se está preparando en Izamal en detrimento del pueblo, y que únicamente está generando encono y división en la comunidad. No contribuiremos al clima de violencia que se vive en casi todo el país".

Gastos extraordinarios

Como informamos, este martes el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) autorizó 1 millón 45 mil 634.63 pesos por concepto de financiamiento público a los ocho partidos políticos con presencia en Yucatán para la obtención del voto en las elecciones extraordinarias de Izamal y Chichimilá, que se realizarán el domingo 24 de noviembre.

En dicho financiamiento también está incluido el PRD, que aunque perdió su registro en la reciente elección, le corresponde participar por haber postulado candidatos a alcaldes en ambos municipios durante el proceso ordinario, así como también está incluido el PT, que aunque no tenía derecho a financiamiento público para campañas, le corresponderá derivado de un proceso legal en la materia.

En este sentido la distribución de dichos recursos para los ocho partidos políticos queda de la siguiente forma: PAN recibirá 306 mil 990.80 pesos; PRI 211 mil 120.89; PRD 64 mil 332.03; PVEM 66 mil 097.68; Movimiento Ciudadano 68 mil 325.14 pesos; Morena 229 mil 383.54; Nueva Alianza 59 mil 167.83; y PT 40 mil 216.72 pesos.