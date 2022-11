El regreso del indeseable

Cuando la inconsciencia aflora la ignorancia despierta y despertó en la persona que tuvo la “brillante” idea de decir que la Covid-19 había terminado, y que podíamos quitarnos los cubrebocas. Pero más triste aún cuando la gente a ciegas hizo caso creyéndose el cuento de nunca acabar.

Pareciera una burla cada que he escrito al respecto, pero no aprendemos de nuestros muertos, el pasado ya se ha olvidado y la fiesta en Xmatkuil está a todo lo que da.

Damas y caballeros, la Covid-19 está de regreso y si no nos cuidamos, en diciembre tendremos una nueva ola que pinta tan potente como la de enero pasado, ya que en esta ocasión los pacientes que han llegado graves ya estaban vacunados. Si usted suele seguir mi columna sabrá que antes ya he hecho previsiones sobre la llegada de las olas y aún no he errado.

No se trata de entrar en pánico, pero sí en un momento de precaución donde recordemos lo indispensable que es usar cubrebocas y mantener nuestra sana distancia, así como el rutinario lavado de manos.

En Google aparece que Yucatán ya no tiene casos, pero no es que no existan, ya no están siendo reportados, no por el sistema de salud, pero sí por los enfermos que lo sufren a diario. Después de semanas sin ver la enfermedad, la semana pasada empecé a atender a uno que otro paciente y ésta ¡ni qué decir!

Como bien saben, su servidor es médico, tengo un consultorio y además hago visitas a domicilio, pues resulta que la agenda esta semana estuvo llena con la moda de un viejo conocido: el coronavirus, el cual ha llevado, en estos días, a más de uno a los cielos.

Por favor, hagamos algo al respecto, por favor, volvamos a usar cubrebocas, por favor, no perdamos la tranquilidad que ya habíamos conseguido.