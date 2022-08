Pierre David, fuera de "El Retador"; afirma que hubo favoritismo por Arath de la Torre

Este domingo se transmitió la segunda noche gala de "El Retador", en donde, lamentablemente, el yucateco Pierre David quedó fuera del programa tras ser derrotado por Arath de la Torre.

Fue durante el "duelo a muerte" que el yucateco, imitando a Raphael, se enfrentó contra al actor, quien se personificó de Luis Miguel.

La competencia entre ambos estuvo tan reñida que la votación terminó en empate, por lo que la "jueza de jueces", la India Yuridia, fue la encargada de elegir al nuevo campeón de imitación, resultando ganador Arath.

Ante esto, el yucateco utilizó sus redes sociales para demostrar su descontento y se lanzó contra la producción del programa de Televisa.

"Lo único que no me pareció es que le hayan editado y arreglado la voz a Arath, quisiera evidenciar y decir todo lo que no me parece justo, pero sería una pérdida de tiempo", escribió en su cuenta de Facebook.

De igual forma, varios usuarios apoyaron al yucateco con sus comentarios e indicaron que le hicieron fraude para que Arath resultara el ganador de la competencia de imitador.

