Nos han educado en ocasiones con el sistema del cuidado de las cosas. Y aunque el materialismo en exceso no es bueno, nos midieron con la vara con la cual fueron medidos nuestros padres. El sistema era el darle valor a las cosas (o cuidarlas), pues había sido un esfuerzo el logro de la adquisición de tu nuevo juguete o artefacto, cualquiera que este sea, para que pudieras tenerlo. Y no quiero meterme al árido tema de las clases sociales, pero sí la mayoría de las personas pasamos por esto en mayor o menor grado, el cuidado de las cosas. Cuando somos empleados y formamos parte de un equipo de trabajo, no solemos darle el valor real a las cosas, pues no nos pertenecen. Y sin entrar mucho en discusión, me atrevo a decir que esto tiene que ver también por la cultura nuestra. Así sucede en el ámbito de las herramientas de trabajo, desde la más pequeña hasta la más grande, todas aportan.

Aquí te menciono 5 razones por las que hay que cuidar las herramientas de trabajo:

1.- Te permite ser más productivo.- Desde lo más insignificante, pero a su vez con mas avance tecnológico como un teléfono celular hasta la maquinaria que fabrique los productos de la empresa, te proporcionan productividad en tiempo y forma. Mientras mejor la sepas usar, más efectivo eres.

2.- Te dan alcances que sin ellas no tendrías.- Hablando de comunicaciones, el internet, la telefonía y miles de plataformas que te permiten cruzar fronteras de manera inmediata y poder comunicarte, tanto tú como tu marca a través de esto, te coloca y proporciona un posicionamiento que jamás lograrías sin ellas en cualquier parte del mundo.

3.- Permite la estabilidad de tu empleo.- Si eres cuidadoso y les das más larga vida a las herramientas manteniéndolas en buen estado, lograrás que la empresa o tú no tengan que invertir en activos cada cierto tiempo. Créeme cuando te digo que la diferencia entre renovar en 3 años o 4, puede hacer diferencia enorme en la utilidad.

4.- Incrementa la optimización de los recursos.- El lograr que los activos y herramientas de la empresa prolonguen su período de vida, evitas que la empresa invierta en menos tiempo y pueda colocar esos recursos financieros en otras áreas donde pueda hacerlo producir más.

5.- No son tuyos.- Por último simplemente cuida lo que no es tuyo. Solo por principios, sé diferente y actúa como una persona civilizada que cuida las cosas simplemente porque le nace y entiende el valor de protegerlas para aumentar su duración y propósito.