Eleazar Gómez graba su nuevo video musical en Yucatán

Seis meses después de haber salido de la cárcel, el cantante y actor Eleazar Gómez fue visto en el puerto de Progreso, en donde graba material para su próximo video musical, del cual no se han dado muchos detalles.

De esta forma, el artista ya está reactivado por completo tras el proceso penal al que fue sujeto desde finales del año pasado, y fue el Muelle de Chocolate, el Paseo del Amor y las dunas de Chuburná las locaciones usadas para su material audiovisual.

El actor y cantante estuvo en varios lugares del puerto. (Instagram)

En él estará acompañado de la modelo yucateca Maru Nava, y de acuerdo con lo que se averiguó, colaboran en este trabajo los progreseños Julio Solís y Carlos Carrillo. El primero como coordinador de locaciones y vestuario, y el segundo como maquillista.

Eleazar Gómez, de vuelta al mundo del espectáculo

Eleazar Gómez ha retomado sus actividades artísticas tras haber sido detenido el pasado 4 de noviembre de 2020, tras intentar estrangular a su pareja, la modelo Tefi Valenzuela. Cuatro días después fue vinculado a proceso por violencia familiar equiparada.

No fue sino hasta el 26 de marzo cuando por fin logró obtener su libertad condicional, pero tuvo que pagar 420 mil pesos para la reparación del daño a Tefi Valenzuela, además de ofrecerle una disculpa pública, no acercarse a ella, no hablar del tema en medios de comunicación y someterse a un tratamiento psicológico.