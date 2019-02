Israel Cárdenas/Mérida

Un total de 179 mil personas podrán votar en la elección interna del PRI para elegir a su nuevo dirigente en Yucatán en una jornada programada para el domingo 7 de abril, dijo ayer el presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Sobrino Argáez, quien agregó que el domingo 3 de marzo será el registro de aspirantes.

“Yucatán es el primer Estado del país que elegirá a su dirigente en una consulta a la militancia; hoy el PRI se abre a la democracia, a la oportunidad de que sus dirigentes sean electos por los que creen, comulgan y están a favor de un partido que lucha por la justicia social”, dijo Sobrino Argáez respecto de la convocatoria que publicó el Comité Directivo Estatal la noche del miércoles pasado.

Agregó que todas las personas inscritas al padrón de militantes podrán votar en la elección de consulta a la base, que en esta entidad, dijo, son 179 mil personas.

“Se está cumpliendo con el mandato del Consejo Político Estatal de que sea una elección abierta a la militancia en la que todos los priistas afiliados y empadronados podrán participar, es un gran ejercicio y un gran aliciente para el priismo de Yucatán que sea la gente la que decida quién encabezará durante los próximos años la fórmula que llevará los destinos del partido”, indicó.

En este contexto, diversos liderazgos del tricolor en el Estado han manifestado su interés por competir por la dirigencia estatal como el ex diputado local Adolfo Calderón Sabido, quien incluso ya tiene compañera de fórmula, la también ex diputada local Elsy Sarabia Cruz; asimismo, el ex funcionario Eloy Quiroz.

En tanto, que entre la clase política también se menciona al diputado federal Juan José Canul Pérez; al empresario, Francisco Rivas Gamboa, así como al actual dirigente del PRI en Mérida, Francisco Torres Rivas.

También se mencionan nombres como Ricardo Béjar Herrera, ex delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o el ex delegado de Sedesol, Miguel Enríquez López.

Al respecto ayer, el presidente del PRI, Carlos Sobrino manifestó que “yo creo que las reglas son claras, están establecidas en una convocatoria y que todo aquel que cumpla con esos reglamentos y lo que marca los estatutos y la convocatoria el partido les dará las facilidades de poder participar”.