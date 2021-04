Exigen la renuncia de Francisco Torres Rivas, dirigente del PRI en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- El diputado local por el PRI Luis Borjas Romero exigió este viernes la renuncia del presidente estatal del tricolor, Francisco Torres Rivas, a quien reclamó haber tomado una decisión arbitraria e irresponsable para sustituirlo de la candidatura a la reelección por el Distrito 13 con sede en Ticul.

“Lo que sucedió el jueves pasado demuestra dos cosas: incapacidad y misoginia de la dirigencia. El hecho de que el presidente del Comité Directivo Estatal haya hecho todo lo posible para evitar que una mujer se inscriba, muestra su fobia en contra de nuestra principal fortaleza, nuestras mujeres; ya que al final únicamente accedió a inscribir a una, porque el órgano electoral lo obligó”, afirmó Borjas Romero sobre la postulación de Elizabeth Gamboa Solís.

Hay que recordar que el pasado jueves el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) resolvió que la candidatura a la citada demarcación corresponde a una mujer generando la sustitución del actual diputado local priista quien aspiraba a la reelección.

“Los errores cuestan, y un error tan grave como ese, demuestra que Francisco Torres Rivas no puede seguir conduciendo los destinos del PRI en Yucatán. La consecuencia más sensata, por el bien de la militancia, de todos los que se han alejado y sido víctimas de sus atropellos, es que asuma su responsabilidad y renuncie”.

En este contexto, Luis Borjas agregó que “estoy convencido de mis ideales, de que un partido es mucho más que su dirigencia, por tal razón estos actos no me asustan, ni me alejan, sino todo lo contrario, me comprometen más en darme a la tarea de componer lo que está mal, por el bien de todas mis amigas, amigos y aquellas personas cuya calidad de vida depende de que existan buenas autoridades. Yo sigo firme”.

Borja Romero dijo que reconoce y apoya la capacidad de las mujeres en el ámbito político.

“Estoy convencido de que debemos garantizarles espacios de participación en la política, sobre todo en el PRI donde las mujeres son el pilar de nuestra organización”.

El pasado martes, el diputado local había solicitado licencia de su cargo de legislador y como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Hay que recordar que en los comicios de 2018 Luis Borjas fue uno de los legisladores más votados, ganó por amplio margen con 34 mil 457 sufragios.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Ex empleado del Poder Judicial de Yucatán es imputado por el robo de 200 mil pesos

Estos son los nuevos horarios de los juegos de los Leones de Yucatán en el Kukulcán

Yucatán: Embellecen la cancha de fútbol rápido de Ticul