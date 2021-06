Confusión y falta de información provocó que foráneos se quedaran sin votar

MÉRIDA, Yucatán.- Elena estuvo desde las 8:02 horas justo cuando abrió la casilla ubicada en la Plaza UpTown, en la colonia Vista Alegre de Mérida. Fue de las primeras cinco personas que pasaron a emitir su voto pero en la revisión de su credencial de Instituto Nacional Electoral (INE), un funcionario de mesa le comentó que tendría que ir a otra casilla especial porque ahí no podría votar “solo es para estados del sur del país y usted está registrado en la Ciudad de México”.

De inmediato abrió la aplicación de ubicatucasilla.ine.mx la cual marcaba como el punto donde estaba como de admisión S1 y S2 para sufragios de gente que no estuviera registrada en Yucatán ante el INE. El otro punto que “aceptaba el voto foráneo” era en la Secretaría de Seguridad Pública a espaldas del Centro de Convenciones Siglo XXI. Una hora con 20 minutos tuvo que formarse bajo los rayos del sol que pegaban a 32 grados por la mañana para que al llegar a la entrada escuchara lo mismo “Aquí no pueden votar personas con INE del centro o Norte del país”.

Dos lonas con logos del INE especificaban “en esta casilla solo pueden votar los ciudadanos que pertenezcan a la tercera circunscripción conformada por los siguientes estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán”.

El viacrucis terminó en una de las casillas ubicada frente al Monumento a la Bandera donde el voluntario encargado de revisar la credenciales les explicó a las 12 personas que llegaron y esperaban ingresar a emitir su voto, “aquí solo tenemos boletas de Mérida o de región sureste. Son solo tres cargos que se eligen. No hay Presidente, no hay Gobernador, no hay Senador. Solo son diputados y Ayuntamiento de Mérida. Diputados federales de la región número 13. No es porque no queramos o algo. Nosotros estamos en la región sureste. Para estas elecciones intermedias, no la presidencial para que puedan votar, tiene que pertenecer a esta zona del país. La Ciudad de México está en región 1 por lo que no podrán votar en esta ocasión”.

En efecto, las circunscripciones electorales de México son un área geográfica integrada por uno o varios estados mediante las cuales son electos los Diputados Federales por el principio de la representación proporcional.

Los votos acumulados en cada una de las circunscripciones determinan la selección de los 200 diputados por representación proporcional, así se eligen 40 diputados por cada una de ellas, mediante una lista de candidatos registrados por cada partido político, estos diputados, sumados a los 300 electos de manera directa por cada distrito electoral, forman el total de 500 miembros de la Cámara de Diputados.

Confusión por Casillas Especiales

La situación que generó confusión entre personas que provienen del Centro o Norte del país fue creer que por ser Casilla Especial, podrían emitir votos de sus regiones como sucedió hace tres años en las elecciones presidenciales.

Para las Casillas Especiales se entregaron mil boletas por cada una, es decir 13 mil en total, en los siguientes puntos:

Mérida contó con seis casillas especiales, Progreso, dos, y en Izamal, Tekax, Ticul, Tinum Valladolid con una casilla por cada uno.

La molestia de Elena Díaz que no pudo emitir su voto se sumó a las decenas de personas que acudieron desde temprana hora provenientes de diferentes estados de la República y que regresaron sin tinta indeleble en el dedo pulgar.

“Faltó mucha información y nadie nos explicó que no podríamos votar desde antes. Tanto comercial de campaña de propaganda que nos saturaron en redes y medios de comunicación y a nadie le importó nuestro voto. Me siento frustrada”, concluyó.

