Mal tiempo no impide emociones en la Reta By The Sea

Marco Moreno/Progreso

El mal tiempo que ha imperado en la entidad no ha sido impedimento para que se desarrolle la tercera semana de la Reta By The Sea, la cual trajo grandes encuentros, algunos de los cuales se definieron desde los once pasos.

En la cancha Coca Cola, en un partido de ida y vuelta, Titanes vino de atrás para empatar 3-3 ante Stingrays y se agenció el punto extra desde los once pasos, al doblegar a su rival 3-2.

En la misma división, 2010-2011, Real Marines igualó 2-2 ante el conjunto de Ballenatos, pero no le alcanzó para quedarse con el punto extra desde el manchón de penal, al caer 2-1.

La tabla general la lidera Stingrays, con 11 unidades, seguido de cerca por Los Meros y Cracks, ambos con 9.

En la 2012-13, el equipo que tomó la cima por el momento es la escuadra de Los Meros, que venció en tremendo encuentro 2-1 a Tiburones. Con el triunfo arribó a 12 puntos, mismos que Surfers, que tiene un encuentro pendiente. En esta misma categoría, Titanes goleó 5-0 a Niupis, que no han ganado en el presente torneo y solamente tienen un empate.

Los Halcones siguen volando alto en la Reta By The Sea, ya que ayer no desentonaron en la tercera semana y ligaron su cuarto triunfo de manera consecutiva, ahora golearon 4-0 a Champions para compartir el liderato con Bucaneros, que se mantiene con 12 puntos, a la espera del resultado de esta semana.

En la misma división del torneo de futb0l de playa en Yucatán, en duelo de sotaneros, Warriors tuvo que emplearse a fondo y al final terminó imponiendo condiciones para vencer 4-2 a Rayos Team, que sumó su tercer descalabro del campeonato.