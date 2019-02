Patricia Itzá/MÉRIDA

Alrededor de 30 trabajadores de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) en Mérida se manifestaron a las puertas de sus oficinas para exigir su pago quincenal, porque hasta el momento no se les ha notificado que ya no trabajan en el lugar y tampoco han firmado una baja voluntaria.

“Desde hace días nos solicitaron firmar nuestra renuncia, pero nadie lo hizo porque consideramos que esto no es justo, posteriormente bloquearon nuestros equipos de cómputo, por lo que no podíamos trabajar, ahora ya comprobamos que para los directivos de la Conagua ya no laboramos en el sitio porque no nos pagaron esta quincena, por lo que están violando la Ley de Servicio Profesional de Carrera”, explicó uno de los afectados, José Agustín López Chi.

Los inconformes recalcaron que ninguno está mediante contrato o son eventuales, porque hay gente que lleva desde 10 hasta más de 30 años laborando en la dependencia, pero que además, como marca la ley, todos cuentan con perfiles profesionales como contadores, abogados, ingenieros y biólogos, que atendían los programas de agua potable y saneamiento, entre otros.

Dijo que no pueden ser personal eventual, son “servidores públicos de carrera” porque se les evalúan cada año y a los cinco se les recertifica, por lo que solicitan sean liquidados conforme a derecho.