Empresa que despilfarra... acorta su vida

Las empresas que no ahorran o no cuidan sus recursos están propensas a desaparecer. Ya no solo se trata de la optimización de los medios de que disponen, sino de cuidarlos y protegerlos lo más posible. Pareciera que solo porque una organización empieza a tener ingresos elevados o un flujo de efectivo sobrante se empeñara en descuidar todos los recursos de la misma, ya sean financieros, naturales o humanos. Ya ni mencionemos las que contraen deudas desde el inicio y que ni siquiera se preocupan por generar los necesarios fondos para eliminar dichos pasivos. Me queda claro que la empresa que no toma estas medidas nada más está acortando el tiempo de vida de la misma.

Aquí cinco formas de despilfarrar el dinero y evitar el ahorro:

1.- Falta de plan para reciclar.- Cuando no cuidas cosas tan esenciales como el papel, los cartuchos de impresión y en general los accesorios que pueden volver a utilizarse, estás elevando tus costos a lo tonto, y, por ende, disminuyendo tu margen de utilidad. Si a esto le sumas otros puntos, puedes terminar comiéndote toda la utilidad… y más.

2.- Ventas y mercadotecnia sin enfoque.- No existen recursos peor utilizados que los de ventas y mercadotecnia cuando no se realiza un plan para ellos. Cualquier programa con carencia de enfoque resulta un tiradero de dinero que no aguanta nadie. Si no estudiaste tu mercado o no cuentas con objetivos para dicho plan, verás esfumarse tu inversión también.

3.- No se cuenta con perfiles y funciones de puesto.- Cuando no cuentas con perfiles y actividades específicas para cada puesto, estás propenso a duplicar dichas actividades, lo cual te arroja duplicidad de funciones y eso significa sueldos que pagas a diferentes personas por realizar la misma actividad.

4.- Ausencia de tecnología.- Con los pasos agigantados a los que la tecnología avanza, resulta ridículo que algunas organizaciones no la aprovechen y se queden arcaicas en ese sentido. Esta ausencia provoca tiempos muertos, e incluso, tiempo en exceso para entrega de resultados, entre otras cosas. Existe tecnología que te puede servir y que no requiere sumas impagables de dinero.

5.- Falta de planeación en compras.- Las compras o gastos de la empresa que simplemente se realizan por necesidad o costumbre, sobre todo sin comparar cotizaciones de varios proveedores, ocasionan que se hagan adquisiciones a veces a precio elevado o que no se compre lo que realmente se requiere. Incluso se deja de revisar si existen ofertas en el mercado que pudieras aprovechar.