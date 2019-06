Candelario Robles/MÉRIDA

En el marco del 40º Congreso Hemisférico que se realiza en Miami, Florida, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, Michel Salum Francis, firmó un convenio de colaboración con la Latin Chamber of Commerce of the United States (Camacol), con el cual se busca promover la oferta exportable de los empresarios yucatecos.

Es así como compañías y hombres de negocios de América Latina conocerán la oferta de productos exportables desde Yucatán, que pueden consumirse en esos países a través de la Camacol.

Dicho organismo es uno de los de mayor representación de la comunidad hispana en Florida y uno de los grupos empresariales minoritarios más influyentes de los Estados Unidos.

En entrevista vía telefónica, el dirigente de la Canaco-Servytur, Salum Francis destacó la firma con la Camacol como un convenio de colaboración para la promoción de los productos locales con sus cámaras incorporadas, lo que ayudará a proyectar a los productores locales en el mercado internacional.

En el marco del Congreso Hemisférico, aseveró que los empresarios de América Latina conocerán la oferta de productos exportables de Yucatán, que pueden consumirse en los países asociados a la Camacol.

Unión de esfuerzos

El dirigente empresarial aseguró que con este nuevo convenio, los socios de la Cámara de Comercio local y los de Miami estrecharán relaciones de trabajo y unirán esfuerzos para lograr intercambios comerciales.

“Se busca intercambiar experiencias para lograr nuevas oportunidades de negocios de empresas yucatecas en territorio norteamericano”, expresó.

La comitiva yucateca presente en el Congreso Hemisférico que realiza la Camacol, sostuvo citas de negocios con empresarios de los sectores textil, artesanal, turístico, de alimentos y bebidas, logístico y de tecnologías de la información.