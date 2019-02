Nalleli Calderón/MÉRIDA

“Hoy día, mucha gente ya adoptó el sentido de pertenencia con las aplicaciones móviles, pues todo quieren hacer por medio de un botón, como tomar fotos, solicitar servicio de taxi o comida, entre otras cosas, es decir, quieren las cosas al instante”, aseguró el director general de Izar, Mario Rodríguez Lara.

El joven, quien es ingeniero en Sistemas con Maestría en Tecnología de la Información, indicó que las personas y empresas quieren tener el control en sus manos.

Recordó que en sus inicios, debido a que no se encontraba en el internet mucha información o tutoriales, su trabajo se basaba en los conocimientos adquiridos en el aula y de la experiencia obtenida en el ámbito profesional.

“Ahora la tecnología es más aceptable. En 2011 el internet no era tan bueno y las páginas web no eran tantas, sin embargo, decían que si no tenías una página web no sobresalías. Ahora pasa algo similar con las aplicaciones, todas las empresas quieren dar acceso a sus clientes a un trato más personalizado y a una experiencia en tiempo real”, explicó.

Otro de los factores que ha influido en los cambios, comentó, es que los jóvenes millennials se preocupan por terminar su carrera e implementar su empresa, sobre todo en el área de tecnología, debido a que se puede laborar de manera remota en cualquier parte.

Con el desarrollo de las tecnologías, continuó, es más fácil mantenerse actualizado e intercambiar información con otros profesionales del área, ya que la mayoría se conoce y está relacionado, demás de que existe mucha facilidad para investigar sobre casi cualquier tema en internet.

“Ahora la gente sólo aprieta un botón y hace lo que quiere, pero no sabe que interactúa con una base de datos en internet, se ejecuta en un servidor de Estados Unidos, pero ellos sólo ven que es un botón de ‘me gusta’, pero todo está en tiempo real y eso que no se ve”, detalló.

En la actualidad, su empresa está conformada por seis desarrolladores que ofrecen diversidad de servicios que, dependiendo de su complejidad y necesidades, tienen costo, desde una aplicación de 10 mil pesos hasta de un millón de pesos.