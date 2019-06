Empresas yucatecas abren sus puertas a los migrantes

Candelario Robles/Mérida

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Yucatán, Michel Salum Francis, advirtió que el Gobierno Federal debe poner suma atención al programa de migración para aplicar cercos sanitarios que eviten la entrada de epidemias; sin embargo, indicó que de legalizar a los migrantes éstos podrían cubrir el déficit de mano de obra local.

Uno de los acuerdos del gobierno mexicano con el estadunidense para evitar una carga arancelaria del cinco por ciento a partir del pasado lunes obedece, principalmente, a frenar el flujo migratorio desde Centroamérica hacia territorio nacional y después a suelo estadunidense.

El dirigente empresarial aseveró que problema migratorio que hoy enfrenta a México y Estados Unidos en una pugna comercial requiere de una regulación de quienes ingresan por la frontera sur al país, pero que, en caso de ciudadanización, si éste opta por quedarse en Yucatán, puede ser empleado.

Lo anterior, “si la persona es ciudadano legal y puede cumplir con los requisitos de ser contratado, al final de cuentas, la mano de obra es mano de obra. La persona puede ser capacitada, siempre y cuando esté legal, con sus documentos. Por el momento, no hay un control ni legalidad en los ingresos”, explicó.

El dirigente empresarial aseveró que en la entidad hay déficit de mano de obra, por lo que de manera legalizada pudiera ser absorbida por el sector de la maquila.

“En Yucatán estamos en un plano atípico, se requiere mano de obra hoy por hoy. Necesitamos más gente. Eso no quiere decir que todos los migrantes vengan a Yucatán, porque lo que buscan es el sueño americano”, apuntó.

Salum Francis se refirió al problema comercial en que se encuentran México y su vecino del norte, al indicar que “esto no quiere decir que el problema ya terminó”, pues el acuerdo al que llegaron requiere de supervisión.

El acuerdo puede ser modificado e incluso cancelado en cualquier momento, recordó el empresario.

“El gobierno mexicano tiene que mantener el compromiso para evitar las amenazas. No es la forma, pero hay temas de fondo, como la migración. Lo malo no es que venga toda esa gente, sino que no hay un control”, comentó.