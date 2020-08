Retomando los temas de la famosa y no menos ponderada pandemia, después de 5 meses de sufrir confinamientos, aislamientos, toques de queda, ley seca y otras medidas de seguridad y de salud, me sale a la luz un fenómeno que no daba a notarse, hasta ahora que ya cumple un tiempo suficiente para determinarlo como un comportamiento común entre las personas que habitamos el planeta. Si bien no quiere decir que se haya convertido en algo para siempre, por lo menos hoy forma parte de la rutina, lo único que debemos cuidar es que si ese cambio es negativo, no dejemos que prospere a través del tiempo. Porque mientras más tiempo pasemos con esa conducta, mayor será la dificultad de cambiarla después.

Aquí cinco cambios drásticos que trajo la pandemia:

1.- Descuido en la alimentación.- La ansiedad en muchas ocasiones trae las ganas de hacer o comer algo. Así como hay gente que se come las uñas, se rasca y demás, hay otras que la “satisfacen” comiendo. A esto le sumas que por la crisis y el paro económico existen mayores ofertas y promociones y mucha gente ha caído en el descuido total de lo que come, en cantidad y calidad.

2.- Vida saludable.- Por el otro lado, salieron los que aprovecharon esta situación y se fueron por el otro camino: el de la salud, cuidando lo que comen (pues ya pudieron estar más tiempo en casa) y montando un gimnasio en su casa para darle al ejercicio, en ocasiones, hasta tutoriales en you tube para realizar rutinas.

3.- Imagen personal.- Están las personas que para “no enloquecer” (sobre todo los primeros meses), cambiaron de “look” o imagen personal, en reiteradas ocasiones o la cambiaron de manera drástica sólo una vez. Los que se dejaron crecer la barba mucho, los que se la dejaban y se la cortaban constantemente, los y las que se raparon, se pusieron aretes, se hicieron tatuajes y muchas cosas más.

4.- Modelo educativo.- Éste como el parteaguas de la forma de enseñanza de cómo se conocía con anterioridad, aunado a la tecnología que se integró de lleno a la estructura nueva del sistema educativo, logró que miles de familias se dedicaran a adquirir computadoras, teles, escritorios, internet y todos los accesorios que puedas mencionar al respecto.

5.- Medidas de higiene.- La nueva normalidad en sí es todo un cambio drástico en nuestro estilo de vida, visto desde el punto de la higiene. Los químicos múltiples utilizados, orgánicos y no orgánicos, para mantener limpios y seguros los lugares que usamos en el trabajo y en la casa son un ejemplo de ello.