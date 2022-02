MÉRIDA, Yuc.- Especialistas han detectado una serie de enfermedades cardiacas por Covid,y aunque las personas con enfermedades del corazón preexistentes tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones tras sufrir coronavirus, un porcentaje de las personas sanas que tuvieron Covid, también pueden sufrir estos efectos a largo plazo, señalan expertos.

Una revisión en el Journal of the American College of Cardiology encontró que al menos el 25% de los pacientes hospitalizados con coronavirus experimentaron complicaciones cardíacas.

Se cree que estos problemas cardíacos están relacionados con el coronavirus, que daña las células endoteliales que recubren todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo.

Este daño puede interrumpir el suministro de sangre en el cuerpo, lo que provoca coágulos de sangre que pueden desencadenar ataques cardíacos y reducir el flujo de sangre y oxígeno a los tejidos.

¿Qué enfermedades del corazón genera el coronavirus?

El coronavirus puede causar una serie de problemas como alteraciones del ritmo en forma de latidos rápidos o irregulares, palpitaciones del corazón e inflamación del músculo y su revestimiento circundante.

A continuación puedes conocer los siete posibles problemas cardíacos o efectos secundarios a largo plazo para el corazón después del Covid.

Mialgia

Se trata de dolor muscular. Este es uno de los efectos secundarios más comunes de las enfermedades transmitidas por virus. Tales dolores ocurren porque el lactato se acumula en el tejido muscular mientras el cuerpo combate el virus, causando directamente la inflamación del tejido muscular. Aunque puede hacer pensar al paciente que algo anda mal con el corazón, en la mayoría de los casos es puramente dolor muscular.

Síndrome de Tietze

Otra causa de dolor en el pecho después del Covid es el Síndrome de Tietze, también conocido como costocondritis. Esto sucede como resultado de una reacción inflamatoria donde las costillas se unen al esternón y, a menudo, se desarrolla después de enfermedades virales.

Este síndrome suele ser de corta duración y se resuelve por sí solo. En algunos casos, puede tomar algunos meses.

Miocarditis

Esta es la inflamación del músculo cardíaco y ocurre cuando el sistema inmunológico se descontrola y daña el músculo mientras intenta destruir el virus. Con esta enfermedad, el dolor de pecho puede ser punzante o en forma de presión y ardor similar a un ataque cardíaco típico.

Hay tres posibilidades para un paciente de coronavirus con miocarditis:

El corazón se cura por completo.

La insuficiencia cardíaca se vuelve crónica

El paciente desarrolla insuficiencia cardíaca repentina que conduce a la muerte.

Pericarditis

Esta es la inflamación del pericardio o de la membrana cardíaca. Esta enfermedad surge también como un efecto secundario de la guerra contra el virus. A veces, el virus puede atacar directamente el pericardio. El síntoma más común de la pericarditis suele ser un dolor torácico intenso, descrito como agudo y punzante. El dolor se siente más al toser, tragar, respirar profundamente o acostarse. El dolor puede disminuir ligeramente al sentarse o inclinarse hacia adelante.

Trombosis arterial coronaria

También, se pueden formar coágulos en los vasos del corazón después de casos graves de coronavirus. Se manifiesta con un dolor opresivo en el pecho, una sensación de pesadez en el corazón, mareos y dificultad para respirar. Uno de los efectos secundarios del coronavirus es su tendencia a provocar coágulos en todos los vasos del cuerpo. Si dicha coagulación ocurre en los vasos del corazón y restringe el flujo sanguíneo dentro del corazón, puede dañar el tejido cardíaco o causar un ataque cardíaco repentino.

Ataque al corazón

Los ataques cardíacos posteriores al coronavirus también pueden ocurrir debido a la ruptura de las placas en los vasos del corazón, lo que posteriormente conduce a la oclusión de las arterias. Pero esto generalmente se observa en personas con enfermedades cardiovasculares subyacentes, siendo el tabaquismo, la diabetes, la presión arterial alta y la obesidad los principales factores de riesgo.

Derrame pleural/pleuritis

En pacientes que desarrollan neumonía por coronavirus, puede haber dolor en el pecho y más frecuentemente en los costados de los abdominales debido al daño en el tejido pulmonar o acumulación de líquido en la pleura, el tejido que protege y amortigua los pulmones. La causa de este tipo de dolor suele ser el daño que provoca el coronavirus en el pulmón. Se caracteriza por dolor en el costado (o dolor abdominal lateral) y una sensación de escozor/pinchazo/punzada al respirar y opresión o dificultad para respirar. A medida que la enfermedad comience a mejorar, este dolor disminuirá gradualmente. Por lo general, no se requiere ningún tratamiento especial.

Con información de Saludiario