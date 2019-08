Novedades Yucatán/MÉRIDA

Existe gente que hace de su trabajo prácticamente una labor de superhéroe, ya que en el día a día con pequeños detalles busca hacer grandes cambios en la vida de los demás.

Esta es la historia del enfermero oncólogo, Henry Villarreal Escamilla, quien cada que le toca tratar con un pequeño paciente se coloca la máscara del superhéroe “Spider Man” y los ayuda a tomar sus medicamentos, o los saluda durante sus recorridos en el hospital.

Y es que los niños que padecen algún tipo de cáncer, en algunos casos ameritan hospitalización y quimioterapias, entre otros procedimientos, por lo que siemppre es agradable que reciban un momento de alegría dentro del hospital.

“Es muy emotivo realizar mi trabajo, otorgar atención a los niños y poder verlos más contentos, alegres y olvidándose un rato de que se encuentran en el hospital o bajo tratamiento médico. Me disfrazo de este superhéroe porque los niños lo aceptan muy bien; hasta los padres de familia me piden que me acerque a ellos”, indicó.

El enfermero Henry comenzó a disfrazarse y a otorgar este apoyo extra en su labor, al ver que también para los padres es difícil ver a sus hijos en el hospital y representa una experiencia que afecta los emocionalmente. Sin embrago, el realizar su trabajo como enfermero y colocarse la máscara ha logrado que los padres también se sientan mejor, al ver a los pequeños contentos en medio de su dolor o malestar.

“Como parte de mi trabajo, primero veo cómo están los niños y me acerco a ellos, poco a poco, hasta que se les quite el temor hacia nosotros, como enfermeros, a las agujas, a los medicamentos y a los procesos médicos que necesitan. Disfrazarme sirve de mucho, es un distractor al momento de sus tratamientos, los hace reír y después son ellos mismos quienes buscan a su enfermero. Ellos piden a su enfermero superhéroe”, comentó Henry Villarreal Escamilla.

Finalmente, resaltó que formar parte del equipo de trabajo de Pediatría en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS, le ha permitido ayudar y contribuir en la atención de los niños durante su jornada laboral, y en fechas especiales como el Día del Niño y Navidad, en donde se disfraza acorde al gusto de los pacientes pediátricos.

La UMAE en Mérida es un hospital de Tercer Nivel, que ofrece servicios para la atención de patologías de alta complejidad. Actualmente, cubre la atención de los derechohabientes del IMSS de toda la Península de Yucatán, incluso algunos de Tabasco.