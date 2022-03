Contratar… 40 y más

Hace tiempo que vengo escuchando que las empresas no contratan gente de 40 años en adelante, incluso, en algunos casos he oído mencionar que hasta 35 años es lo máximo. Antes de que yo tuviera esa edad, pues simplemente cumplía mis objetivos por estar en ese rango, pero hoy, al estar algunos años pasado de esa media, me pregunto: ¿por qué no contrataría yo hoy a alguien mayor a esa edad? Y sí, realicé mi balance (no como contador) escribiendo mis pros y contras, y me di cuenta que había muchas cosas más positivas para hacerlo, que para no realizarlo. Y precisamente el motivo de este tema, es platicarte las razones por las cuales creo que se debería contratar personas de 40 y más para formar parte de tu empresa.

Aquí te menciono 5 razones por las cuales deberíamos contratar personas de 40 o más:

1. Por estabilidad: Las personas de más de 40 no andan buscando trabajos por tiempo determinado y tampoco son personas que sean sensibles o de cristal que no tengan la capacidad de adquirir algún compromiso. Al contrario, es lo que buscan, lo que desean y lo que anhelan.

2. Por experiencia: Sin lugar a dudas la experiencia que han adquirido a través del tiempo los hace desenvolverse mejor que cualquiera. Pero adicionalmente, su capacidad de reacción para la resolución de problemas es mucho mayor, debido a ese mismo cúmulo de vivencias profesionales que han contribuido a su formación específica.

3. Han vivido grandes cambios: Si tienes 40 o más, saca tu cuenta de la cantidad y calidad de cosas que has vivido en el transcurso de tus años. Y no me refiero solamente a las cuestiones locales y personales, sino también a las de ámbito

global, a las tragedias, crisis, pandemias y eventos en general económicos, financieros, políticos y sociales por lo que hemos atravesado.

4. Manejan la asertividad y la inteligencia emocional: Tienen mayor facilidad para manejar la manera de decir las cosas y cómo transmitirle a la gente, con su manera de hablar, todas las herramientas necesarias para potenciar a su personal y lograr una comunicación efectiva en todos los niveles de la organización.

5. Les gusta formar equipos: Un virtud de estas personas es que les gusta laborar en equipos de trabajo, pues consideran que los resultados y los objetivos que se consiguen en una empresa se logran de manera grupal, no individual.

Considera lo expuesto aquí para poder conformar una empresa que sea reconocida y sobre todo que se desarrolle con una estructura sólida.