Los deseos… nos definen

La vida no se trata de vivirla sólo por vivir, sino de disfrutarla, entenderla y sacarle el mayor provecho posible. De antemano sabemos que los que planificamos nuestra vida, estamos llenos de deseos por cumplir, si tú le quieres llamar sueños, objetivos o metas, está bien, el chiste es que encontremos esa zanahoria que nos haga aspirar y poner nuestros ojos en una misión por cumplir, de entre varias.

Pero lo que es un hecho, es que los deseos que anhelamos como personas, nos definen como tal. Seamos materialistas o espirituales, hay unos deseos que no lograremos sin los otros, con la combinación y balance de estos.

Aquí te menciono 5 cosas que debemos desear en la vida:

1. Felicidad: solemos buscar la felicidad de los demás antes que la de nosotros mismos. Y si algo te voy a asegurar en la vida, es que no puedes tú hacer feliz a nadie, si tú no eres feliz primero. Y como la felicidad es un estado mental, pues se confirma que el ser feliz es una decisión que nosotros mismos tomamos. Así como nosotros no podemos hacer felices a los demás, tampoco nadie nos hará feliz a nosotros, porque eso es decisión propia.

2. Paz: la paz y la tranquilidad no tienen precio establecido, pero definitivamente tienen un costo. Tú sabes que tienes que hacer y cómo debes comportarte para obtener esa paz que tanto buscas. No pretendas buscarpaz en un lugar donde todo el mundo pelea, se ofende, se victimiza, te agrede y no existe la tolerancia. Sé congruente y corta con lo que te quita la paz.

3. Tolerancia: desear ser tolerante o que haya en el mundo tolerancia, es realmente algo complicado. Primero empieza contigo y luego preocúpate u ocúpate de los demás. La tolerancia parte del respeto hacia los demás, desde que sus ideas o creencias sean diferentes a las tuyas. Por lo que en estos tiempos es aún más valiente y difícil ser tolerante.

4. Paciencia: desear paciencia tiene que ver con tu fortaleza de aguantar y soportar algo sin lograr alterarte. Si tú sabes esperar los momentos adecuados y correctos, vas a lograr muchas más cosas de las que imaginas. Esta virtud es hoy en día difícil de obtener, pero si controlas tus pensamientos y tu mente, controlas todo.

5. Aceptación: que logres tener la cualidad de aceptación, te ayudará a evitar tener muchos de los problemas antes mencionados. La aceptación es admitir lo que sucede sin buscar pretextos o culpables. Desea cosas buenas para ti y luego las transmites a los demás.