Mantras… de liderazgo

Muchas personas quieren ser líderes y no se comportan como tales. No tengo problema con aquella persona que no le interesa ejercer el liderazgo y lo tiene muy claro, las situaciones surgen cuando deseas serlo y tu conducta no es congruente con la de un verdadero líder. Y ese es tema de otra sesión, pero en esta ocasión quiero enfocarme en esas características que debe tener o le deben nacer a un líder cuando específicamente hay gente cerca de él, ya sea con él o contra él. Debemos tomar en cuenta que el capital más importante en una empresa o en la vida, es el capital humano, porque sin ellos, no estaríamos donde estamos.

Aquí te menciono 5 características de un líder para manejar a la gente:

Cuando la gente esté detrás de ti, protégela: sin llegar al complejo de super héroe que sólo termina dañándote a ti, siempre será conveniente que esa gente que está detrás de ti, sea protegida, por algo se queda detrás de ti. La confianza es importante cuando la gente se siente segura contigo pues se saben tranquilos en su posición. Cuando la gente esté a lado tuyo, intégrala: si algo debe quedar claro, es que la gente que está junto a ti quiere ayudarte y quiere sumar contigo. Por lo que, si quieres lograr la mayor y eterna gratitud y resultado de la gente, intégrala a tu proyecto y te garantizo la obtención de resultados, adicionando la lealtad de la gente. Cuando la gente esté debajo de ti, apóyala: no todos tenemos el privilegio de contar con gente que nos dé una oportunidad o de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y rodeado de la gente adecuada, así es que si fuiste de esos privilegiados, debes ayudar y apoyar a la gente debajo de ti que se lo merezca realmente. Cuando la gente esté arriba de ti, respétala: en todos lugares existen jerarquías que hay que respetar. Como buen alumno, pequeño saltamontes o aprendiz, debes respetar la insignia de lo que significa esa persona que se encuentra arriba de ti. Por organigrama, por experiencia o por votación, debemos ser respetuosos de las autoridades. Cuando la gente esté contra ti, demuestra: este es el mejor momento para demostrar el porqué eres un líder. Ningún momento representa más esta oportunidad que este, pues aquí es donde se demuestra de qué estás hecho. Y esto no significa en todos los casos soportar, incluso en algunos tendrás que mostrar que no hay piedad para algunas personas y para algunos eventos.

Ser un líder no es de palabras… es de acciones.