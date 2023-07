No se vale... Aguanta

Vivimos en un mundo en el que la gente se queja de muchas cosas, pero pareciera que no está dispuesta a mover un dedo para cambiar la situación.

Lo cual habla de lo mal que estamos tratando de exponer nuestro punto al respeto, pero sin haber cooperado para que suceda algo contrario. En esta gama incluimos a las personas que realizan actos por y con maldad, aún sabiendo que lo que están haciendo no es correcto.

Los actos violentos, injustos y con malicia, tienen un lugar especial en el infierno. Aquí te comparto 5 cosas que no se valen en la vida:

1.- Quejarse de la vida difícil: dirigido para aquellas personas que no piden una vida fácil, pero piden fortaleza para soportarla. Si no la pediste fácil, entonces aguanta lo que suceda. Sé fuerte, sé empático. Nadie dijo que no iba o va a doler, pero no te quedes sufriendo por eso. Soporta y no te quejes, pues tú fuiste el que eligió tener esos eventos en vida.

2.- Quejarse de tus relaciones tóxicas actuales: las personas que se quejan de su pareja actual, de alguno de sus amigos, de algún familiar o de cualquier persona con la que tengan cualquier tipo de relación, deberían tener prohibido por ley quejarse. Uno está con las personas que quiere estar, uno convive y vive con las personas que uno desea convivir y vivir. Estar con ellos es tu decisión. Eso de: “es la cruz que me tocó cargar”, no funciona… es la que tu decidiste cargar.

3.- Subir escalones en la vida, pisando a los demás: crecer a través del tiempo debería ser algo normal, y lo es. Pero existen personas que crecen o se van destacando en la vida por ir subiendo escalones en empresas o en la sociedad, mientras van pisando a los demás. Hablan mal de los compañeros, amigos, lo que sea, con tal de salir ellos beneficiados. No les importa a quien dañan con tal de ellos escalar.

4.- Robarle créditos a una persona: quitarle algo que le pertenece a una persona es robo. Así es que cada idea que tengas que haya sido plagiada de otro lado y no des créditos al responsable de crearla, agrandará tu karma hasta la eternidad. Si una persona tuvo la creatividad de lograr o inventar algo, nada te cuesta reconocerlo.

5.- Abandonar seres vivos: lo menos que espera el universo de ti, es que si no quieres estar con alguien, le des a esa persona una explicación de porqué te retiras. Lo que no se vale es irse sin dar explicaciones y abandonar a su suerte a alguien. Si las personas que abandonaste son adultos mayores o discapacitados, no eres una buena persona.