La vida es un viaje que debemos disfrutar minuto a minuto, y en el cual, debemos encontrar lo que es nuestro objetivo o meta en la existencia, en pocas palabras, encontrar la razón de por qué fuimos requeridos en este mundo y en esta experiencia. Pero en el transcurso de ir buscando, sería bueno vayas considerando siempre tratar de ser una persona con excelencia en todo lo que haces. Y aclaro que no me refiero a que si no logras la excelencia hayas fracasado, sino simplemente intentar siempre hacer las cosas bien y correctamente, pues así lograrás con mayor velocidad y calidad llegar a donde quieras y buscar ser el mejor en lo que hagas. Tampoco se trata de vivir la vida estresado, simplemente da lo mejor de ti, sabiendo que si no lo logras, es porque hubo alguien mejor que tú.

Aquí hay 5 formas de lograr el ser excelente:

1.- Mejorar tus argumentos.- Cuando se trate de discutir con alguien, ya sea por debate en tu trabajo o con alguna amistad tuya o familiar, siempre será mejor prepararse para una confrontación con bases sólidas y conocimiento de la materia. Si no sabes del tema, mejor ni te embarques, solo escucha y aprende. Levantar la voz no mejora tu argumento.

2.- Siempre ponte metas.- Trabaja siempre en lo personal y lo profesional, en base a metas u objetivos, así tu camino tendrá una guía mucho más clara de hacia dónde vas y puede ayudar a mejorar el rumbo de tu camino. Andar por la vida sin rumbo es como dejar un velero en alta mar y dejar que se lo lleve el viento. No siempre lo llevará a buen puerto.

3.- Piensa siempre positivo.- Sin exagerar tampoco en el punto, sería bueno que tomes lo mejor de cada una de las experiencias de vida y sacarles provecho, aun las que no fueron a tu favor o fueron desagradables. La actitud es una conducta que se expresa siempre de alguna manera, veamos que siempre sea del lado positivo.

4.- Haz más de lo que te pidan.- El dar más de lo que te pidan se conoce como: dejar propina. No te limites a ver, estudiar, leer, hacer, resolver solo lo que te pidieron, ve más allá y te darás cuenta que tu experiencia se multiplica aceleradamente y en cantidad. Hacer más de lo que te piden siempre dejará una agradable experiencia para la persona o empresa al que se lo hiciste.

5.- Cuida tu apariencia.- Nunca está de más cuidar nuestra apariencia. Esta, nos abre las puertas automáticamente de muchos lugares y personas. Nos proporciona oportunidades, que aunque suene injusto, si no la cuidáramos, no nos las darían.