Si te descuidas… te desmotivas

Después de tiempos de crisis, cuesta trabajo en ocasiones levantarse y volver a tomar ritmo, pero si definitivamente no cooperas a cambiar tu situación personal de vida, dificultarás más aun el trabajo de lograr estimularte para salir adelante.

Si en situaciones normales, en las cuales a veces nos encontramos atrapados en una burbuja queriendo salir de ella, vamos buscando maneras de salir y no las encontramos, esto radica en que no nos damos cuenta, por la misma falta de motivación que tenemos, de que podemos realizar cosas para ayudarnos, pero se pasean frente a nosotros y no las percibimos… estamos empantanados en lo mismo.

Aquí te menciono 5 formas para que nunca te motives:

1.-Mantén la misma rutina: no hay peor asesino de la motivación, que la rutina misma. Si jamás quisieras salir de una depresión o motivarte, sigue haciendo exactamente lo mismo que vienes haciendo los últimos 20 o 30 años de tu vida. Te garantizo que seguirás en el hoyo y ni cuenta te darás. Hacer lo mismo siempre, te dará los mismo resultados siempre.

2.- Anda sin rumbo: el ir por la vida viviéndola conforme vayan saliendo las cosas, sin planes, ni estrategias, ni objetivos y metas por cumplir, es una manera de no crear incentivos a lograr, pues no hay un límite o una meta a dónde llegar. Es viajar sin bocasiones, pero tu vida tiene que tener algún tipo de ilusión o sueño por cumplir. Si no, se volverá monótona.

3.-Deja tu entorno igual: si quieres permanecer en estado vegetal, no hagas nada por mejorar tu entorno, ya sea de tu casa, oficina o cualquier otro lugar público que frecuentes. No cambies de lugar las cosas, no siembres plantas nuevas, no cuelgues cuadros o fotos, déjalo todo tal cual está por los siglos de los siglos. Nada mata más el espíritu, que ver lo mismo por años.

4.-No te preocupes por aprender nada nuevo: no intentes prosperar y desarrollarte a través del tiempo, quédate estancando con lo que aprendiste hasta el momento, así no tendrás que pasar las tensiones o presiones de trabajos nuevos, puestos nuevos y mejor pagados.

5.-No lleves control de nada: vive la vida sin controlar nada, tus acciones, tus gastos, tus ingresos, tus metas. De esta manera nunca sabrás hacia dónde vas y si llegaste a algún lugar.Que suceda lo que tenga que suceder. Si quieres permanecer en el limbo de la vida, sin lograr nada, aquí tienes una lista para realizar las cosas que te mantendrán ahí.