Todos los días puedes levantarte de la cama y decidir ser quien eres en realidad y no andar por la vida actuando y diciendo cosas que la gente quiere escuchar para que puedan aceptarte en un grupo determinado. Tú debes salir a este mundo a ser quien eres y a realizar lo que te gusta. Lo más extraño de todo es que la gente no intenta siquiera hacer lo que le gusta o lo que quiere por el temor al qué dirán o el miedo al fracaso, y eso, mis amigos, son dos de los principales obstáculos para no cumplir tus sueños o simplemente hacer lo que te venga en gana.

Aquí te comparto cinco acciones para que no te importe lo que la gente piense de ti:

1.- Cuestiona todo.- Antes de decir, hacer e incluso pensar, cuestiona la razón del porqué de tus pensamientos, comentarios y actitudes. Si la respuesta a la razón de este cuestionamiento es por caerle bien a alguien o por el sentido de pertenencia, vete despidiendo de ese pensamiento, comentario o acción. Aquí se trata de ser tú mismo y punto. Lo demás, es lo de menos.

2.- Hazle caso a tu estómago.- Esta gran frase que aprendí de mi coach empresarial, Maru Medina, me ha sacado de varias situaciones y ha fortalecido mi sentido de intuición. Muchos animales se rigen por esto para sobrevivir, ¿por qué nosotros no? Incluso pudieras dedicarle tiempo a tu razonamiento o posible respuesta para analizarla desde tu interior y seguro encontrarás eso que buscas.

3.- Dalo todo.- No te hablo de quedarte en la calle por algo, pero sí de dar lo mejor de ti, dar tu 100% (no el 110 como algunos mencionan). Al final de un resultado, si esto no salió, la gente puede seguir burlándose de ti si quiere, pero tú estarás contento y tranquilo porque lo intentaste y lo diste todo. No tienes nada que recriminarte, porque no hubo nada a medias tintas.

4.- Consigue un guía.- No importa si es espiritual, personal, empresarial o de ciencia ficción, pero consigue un guía que te ayude y motive a dar cada uno de los pasos que necesites dar con mayor firmeza, sobre todo cuando no hay posibilidad de pensar tanto tiempo. No es que tu guía-gurú te resuelva la vida, pero sí pudiera llegar a orientarte, o en su defecto, hacerte pensar, por momentos, como él.

5.- Confía en ti.- Si te ves triunfador y haciendo lo que te gusta, deseas y anhelas, no sueltes ese sueño, confía en ti y en tu potencial para lograr realizar lo que quieras. No escuches el exceso de alabanzas positivas sobre ti, pero tampoco la avalancha de las cosas negativas. ¡Se tú!