Te incomoda… pero el futuro te acomoda

Cuando somos jóvenes adolescentes y en ocasiones entrando a la edad adulta, hay ciertas actividades que nos empiezan a incomodar o nos cuesta trabajo realizar y se nos hace muy fácil evadirlas (porque podemos), o en su defecto delegarlas si ese fuera el caso.

Estamos dispuestos a pagar el precio que sea, con tal de no pasar por algo que nos da flojera, nos incomoda, no nos gusta o simplemente no nos da la gana.

Pero te tengo una noticia, hay algunas de todas esas cosas por las que vas a tener que pasar, sobre todo, si deseas tener un futuro más tranquilo y seguro. Solo piensa en el beneficio que tendrás, si no se te ocurre por qué y para qué.

Aquí te menciono 5 cosas por las que tienes que pasar, para hacer tu futuro más relajado y fácil:

1. Hablar en público: una de las tareas que nos empiezan a encargar en primaria, son recitaciones y decirlas al frente del salón, en prepa y universidad, pasar a exponer diferentes temas… y es que en primaria no la podemos brincar, pero en universidad le dejamos al que le gusta exponer frente al salón, que lo haga y así nosotros nos “libramos” de eso. Cuando ésta es una de las principales actividades para tu crecimiento personal.

2. Disciplinarte: disciplinarse en lo que nos apasiona, es más fácil que hacerlo sobre algo que no nos gusta e incluso no nos llama la atención hacer. Por esta razón, te propongo te disciplines en lo que elijas, pero si eres de retos grandes, hazlo en algo que no te apasiones tanto. Si no eres fan del ejercicio, inténtalo con eso, verás cómo fortaleces tu capacidad de adaptación.

3. Enfocarte: la mejor manera de lograr productividad en la vida personal y profesional, es enfocándote en todas y cada una de tus tareas para ir cerrando círculos de manera efectiva y con rapidez. La velocidad no está peleada con la calidad.

4. Realizar o pedir un favor: cuando realices un favor a alguien, al que no te interesa ayudar, entonces estarás forjando un carácter que te servirá al infinito en el futuro. La tolerancia y la paciencia son dos virtudes que hoy no encuentras fácil y que son muy valoradas. Te desarrollarás mejor en cualquier área.

5. Socializar: conversar con gente que no conoces en eventos, vuelos, fiestas, reuniones, adaptará tu carácter a relacionarte en cualquier ámbito en el que te encuentres. En una sociedad tan diversa como la nuestra hoy en día, esto es oro puro para las instituciones. Inténtalo y acuérdate de mí en 20, 30 o 40 años.