Sin entrar tanto a detalle, pero si aclarando, nuestros actos físicos, mentales y espirituales pueden ayudarnos o perjudicarnos en la vida, causándonos enfermedades de varios tipos y estilos. No digo que todas, pero, si lo analizamos, la gente que es plena en su vida, y hablo de la realmente plena y feliz, tiene características similares de acción y pensamiento. Y no me refiero a que le vayan al mismo equipo de beisbol o que tengas similitudes políticas y sociales, sino a su forma de ver la vida, incluyendo cómo se manejan en ella… sus hábitos, costumbres, actividades, su estado mental. Todas ellas llevan estas actividades y responsabilidades a niveles que no permiten que al cuerpo lo afecte nada que lo saque de balance.

Aquí te comento 5 cosas que provocan que te enfermes:

La culpabilidad: cargar con culpas, independientemente de que hayas sido responsable o no, es un factor muy desgastante para nuestro cuerpo. El agobio que se siente es fatal y nos roba el aire, nos provoca ansiedad y en ocasiones, depresión. Si fuiste responsable de algo y no puedes controlar la culpa, anda a terapia… si no fuiste responsable, déjalo ir. La represión: cuando reprimes tus sentimientos o pensamientos, estás propenso a guardar la basura de alguien más. Y quedarse con cosas puede ocasionar angustia, en Tú eres la enfermedad… tú eres la cura el mejor de los casos, pero si te quedas con algo que luego te arrepientes de no haber dicho o hecho, eres candidato al punto anterior. Saca de la manera correcta todo eso y no ensucies tu cuerpo. El apego: el apego tienen un enemigo muy fuerte que es, el cariño hacia las cosas o personas. Ese sentimiento de creer que no se puede vivir sin esa tal o cual persona o cosa. Además de ser un sentimiento muy triste, causa una ansiedad terrible, pues desgasta mucho la parte emocional y luego continua con la física, si no se atiende. La rendición: si hay algo que puede causar tristeza en la persona, eso es el abandonar o rendirse ante el cumplimiento de sus sueños. Y no hablo de esas personas que jamás lo pudieran lograr, sino de aquellas que están a punto de lograrlo y se rinden quedándose con ese sabor amargo de la derrota. Cargar piedras ajenas: todo problema que no sea tuyo, déjalo pasar. La carga de problemas ajenos es una de las principales causas también que provocan en tu cuerpo sensaciones que no te competen. Mi abuela decía con otras palabras: “Aire que no sale de tu cuerpo, no es tu aire”.

Estas cosas debemos controlarlas para no dañar nuestro cuerpo.