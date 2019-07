El que se engancha... pierde

En otras ocasiones he escrito sobre mi percepción del crecimiento de la violencia, tanto en internet en general como en las redes sociales. Y éstas últimas las más preocupantes por la velocidad a la que se propagan los comentarios, videos, fotos, artículos u opiniones de cualquier persona.

Pero si esa persona es famosa, se incrementa aún más el número de agresores y de mayor violencia, pues eso queda plasmado en las redes y no hay forma de evitarlo, más que cerrando tus cuentas, porque las redes, cerrarán una o varias, pero no miles o millones.

Sin embargo, el centro del asunto es la persona que recibe estas agresiones que están a la orden del día, ya solo tienes que emitir tu opinión para que te refresquen hasta las ideas por ese odio que desgraciadamente circula en la sociedad.

Aquí te menciono 5 formas de no engancharte con comentarios o con gente así:

1.- Ignorar.- Esta es la primera en la lista aunque realmente debe ser la única. El clímax de este paso es que puedas leer todo y aun así no caer en la tentación de responder. Lamentablemente hay personas a las que nos cuesta mucho trabajo este paso tan importante, por eso anexamos los otros 4 y así poder seguir ayudándonos.

2.- Bloquear.- Si llegaras a sentir que todo el cuerpo quiere que contestes, te queda un chance mejor antes de eso: bloquea o elimina a la persona de tu lista para evitar más agresiones futuras. No es lo óptimo, pero es también correcto como una manera de evitar más problemas futuros o en aumento.

3.- Contestación inteligente.- Si sientes que tienes la sangre lo suficientemente fría para recibir embestidas una tras otra, puedes dedicarle unas líneas a tu respuesta, pero que sean de manera inteligente. Las famosas bofetadas con guante blanco o la sátira son formas inteligentes de responder. Esto se potencializa si las acompañas de datos verificados.

4.- Suéltalo.- Deja ir todo aquello que no sume a tu crecimiento personal. Estas batallas inútiles no traen más que mala vibra, desgaste de energía y no aportan nada a tu persona. Lo más sano es soltar y seguir adelante con nuestras vidas.

5.- Mentalízate.- Es de suma importancia estar preparado mentalmente para este tipo de personas o acciones. Antes que cualquier cosa debes estar mentalizado en que van a suceder y de antemano saber cómo vas a reaccionar para tratar de seguir tu pensamiento inicial y que no te enroles en peleas inútiles.

No olvides que el engancharse en algo o con alguien no trae nada bueno.