Empieza la primera oleada de gente regresando a trabajar y eso desata un poco la histeria colectiva; además, está la falta de la costumbre, perdida en dos meses de confinamiento, de regresar a horarios preestablecidos y tratar de continuar nuestras vidas en esta nueva normalidad, que ya no es igual a la normalidad anterior a la pandemia. Así que, tomando como base lo mencionado con anterioridad, no me queda más que darte algunos consejos para regresar y que te sea leve durante el arranque de tus actividades Aquí cinco detalles que debes cuidar al regresar de la pandemia a tus actividades profesionales:

1.- Productos y servicios.- Cada producto o servicio que vendas y que formaba parte de tu abanico de posibilidades en la empresa debe ser revisado para saber si se sigue manejando de la misma manera o ya es obsoleto. En su caso, también puede requerir sólo una pequeña adaptación o cambio para continuar vigente.

2.- Procesos.- Todos y cada uno de los procesos y procedimientos en la empresa deben ser reevaluados, pues con toda seguridad algunos necesitarán adecuaciones debido a la nueva normalidad. Dedícale tiempo, empezando con los que más consideres críticos y que sean de mucha prioridad para el negocio.

3.- Instrucciones nuevas.- Una vez establecidos los cambios comentados anteriormente, se debe comunicar e incluso capacitar al personal para poder operar con los cambios realizados y no resentir éstos. Recuerda que es a los clientes a los que más afectas cuando no eres claro en tus entrenamientos para el personal, y se comunica una situación diferente a la que pretendes.

4.- Clientes.- Debes analizar tu cartera de clientes, vencida o no, y averiguar cómo les fue durante este período, que les dejó el confinamiento, sus actividades, regreso, operaciones y etc. Debes de tener la radiografía actualizada de tu cliente para poder tomar decisiones que competan a su estatus y redefinir su contrato, necesidades y atención.

5.- Visión.- Es tiempo de refrescar la visión y actualizarla, junto con los objetivos y metas, pues existe la posibilidad de que los objetivos, metas y planes de la empresa se hayan visto afectados por el confinamiento. Pero no pasa nada, sólo hay que reestructurarlos y rediseñarlos para volver a encaminarse a nuevos rumbos junto con nuevos planes y metas. Lo ideal es que se hubiera trabajado en esto durante la pandemia, para cuando se diera esta situación del regreso, estuvieras listo y pateando traseros. ¡Así es que… A DARLE!