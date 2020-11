Nuestra cultura es la cultura de la queja y del buscar culpables donde no los hay, pero también es de mucha resignación.

Por una parte, para algunos asuntos evadimos nuestra responsabilidad y para otros aceptamos que tenemos y debemos cargar una cruz que nos corresponde por los siglos de los siglos. Y la realidad es que no debemos victimizarnos por eso, ni tenemos por qué cargar nada.

Si realmente no queremos llevar a cuestas ese pasado que no nos gusta, está en nosotros cambiar ese destino y el chip mental que nos detiene para ser diferentes a nuestras generaciones pasadas.

Lo primero que debemos dejar atrás es esa forma de pensar retrógrada que jamás nos permitirá creer que podemos vencer las adversidades y las “maldiciones” del pasado.

Te comparto cinco frases que nunca te permitirán tener dinero:

1.- Sólo pagaré el mínimo de mis tarjetas.- De las más importantes que mencionas, pues piensas que un manejo inteligente de tus finanzas es abonar a tus tarjetas de crédito lo mínimo para “cuidar” más tu dinero, y lo que termina sucediendo es lo contrario. El pago mínimo de tu tarjeta podría llevarte una eternidad y seguirías pagando ese mínimo sin liquidarla jamás.

2.- Lo dejaré para el próximo mes.- A esta frase le antecede: Estoy muy gastado o este mes es fuerte en gastos. Si crees que dejar para el mes siguiente algo que necesitas comprar hará que realmente cuides tu dinero, estás equivocado.

Tú debes comprar lo que necesites; cada vez que mencionas que estás muy “gastado” refiriéndote al dinero, creas un espacio en el tiempo que te confirmará que esa ocasión para comprarlo jamas llegará.

3.- El dinero se me va como agua.- Las fugas de agua en casa están asociadas a fugas de dinero, pero esta frase es la típica de una persona desorganizada que no sabe cuánto gana y cuánto gasta, no sabe en qué lo gasta y, lo peor, no sabe si era necesario o sólo un deseo. Una persona que no controla su dinero está destinada a carecer de él toda la vida.

4.- Es que es imposible ahorrar.- Sin haber realizado un análisis de tus finanzas personales, es imposible que puedas sacar de tu boca una frase como ésta. Y aun así, siempre te debatiré que se puede ahorrar, la diferencia la va a dar el ritmo de vida que quieras y tus objetivos mismos de vivir como realmente deseas.

5.- Soy pobre y de familia numerosa.- Para mí la No. 1 en la lista de las frases. No puedes andar diciéndole al universo que eres pobre, pues recuerda que el universo te va a dar lo que anheladamente le pidas.