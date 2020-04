Algunos andamos aprovechando este aislamiento y distanciamiento social para crear cosas. Ya sea en lo personal o en lo profesional. Lo que sí es un hecho es que, si no controlamos nuestras emociones y las enfocamos positivamente para encaminarlas a cosas útiles, podríamos perder ese control y perdernos en el camino muy fácilmente y, cuando nos perdemos, normalmente herimos a personas que se interesan en nosotros.

Tenemos que recordar que esto apenas comienza y que debemos hacer el ejercicio para obtener la mayor inteligencia emocional posible en el menor tiempo.

Esto ya comenzó y no se va a detener hasta unos meses después; si no pensamos inteligentemente, vamos a caer en la desesperación y esto solo trae más caos del que ya existe.

Aquí te menciono cinco hábitos de las personas que utilizan la inteligencia emocional como herramienta para solventar los tiempos difíciles:

1.- Enfoque a lo positivo.- Sin importar lo grave del problema o la situación, siempre se van a enfocar en la parte positiva. El escenario de las cifras negativas no les interesa a menos que ese dato les deje alguna oportunidad de trabajar con ellas y sacar algo bueno de todo eso. No exceden el positivismo, pero no pierden el tiempo en lo negativo.

2.- Solucionan.- Esta es su característica propia, pues valoran el tiempo, tanto el suyo como el de los demás. No se van con rodeos, son directos y honestos, por lo que no te dirán algo que no sientan. Y aclaro que solucionar no necesariamente es a su favor, pudiera ser también en su contra, pero prefieren eso a perder el tiempo en algo que no se dará.

3.- Conviven con gente auténtica.- Las etiquetas son para gente falsa y que tiene otro tipo de intereses personales o profesionales. Aquí lo importante es disfrutar los momentos, cualquiera que éstos sean, con gente que sea real y auténtica. No hay lugar para los falsos.

4.- Sus errores son lecciones.- Por la misma razón que no les gusta perder el tiempo, en esta ocasión no se desgastan en quejas o lamentaciones, cambian su página tomando el aprendizaje de sus errores, para evitar repetirlos en un futuro y se quedan con lo mejor de la experiencia vivida.

5.- Buscan la felicidad.- La felicidad y la alegría en ellos es constante, pues nunca toman el papel de víctimas y tampoco se quedan mucho tiempo junto a una persona que asuma ese rol. Por la misma meta firme que tienen de buscar y estar en estado de felicidad completo, cortan con todo lo que sea un obstáculo para eso.