Candelario Robles/MÉRIDA

Considerado como uno de los funcionarios del gobierno yucateco que casi no duerme, el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, es un hombre metódico al que le gusta que todo salga como se marca en el guion de lo planeado.

Se despierta a las 5:45 horas, para empezar a desahogar los pendientes de su agenda. Lo mismo se da tiempo para atender a un connotado empresario local, que a un representante de un gigante inversor extranjero, o a la prensa.

En entrevista con NOVEDADES YUCATÁN, el titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) -antes Secretaría de Fomento Económico- se define como una persona muy familiar a quien le desestresa jugar fútbol y se confiesa un apasionado del Cruz Azul.

“Me desestresa mucho el fútbol. Cuando estoy muy estresado me voy a ‘cascarear’ con la familia, a mi hija menor le encanta mucho el futbol, y nos ponemos a jugar los domingos”.

Proviene de las filas de la iniciativa privada y hace seis años fue invitado a participar en la administración pública. Ahora repite en el cargo en el gobierno de Mauricio Vila Dosal y tiene claro seguir su trabajo a favor del crecimiento económico de Yucatán.

“Como funcionario estoy muy contento de poder servir al Estado. Mis orígenes son en la iniciativa privada, toda mi vida profesional la he realizado en la IP, hasta hace seis años que el anterior gobernador me invitó a la administración pública, y ahora estoy recibiendo la confianza del gobierno de Mauricio Vila Dosal, al que le agradezco muchísimo porque me permite seguir trabajando por y para los yucatecos".

¿En qué trabaja en estos momentos?

Estamos trabajando en la creación de una nueva subsecretaría en materia de energía, la administración de Mauricio Vila le quiere poner énfasis a temas de energía, como las tarifas eléctricas y el gas natural.

Se busca lograr que la Comisión Federal de Electricidad y las empresas disminuyan sus costos de producción, y en consecuencia se pueda bajar las tarifas eléctricas. Si conseguimos insumos más económicos podremos tener tarifas más competitivas. Ese es el nombre del juego, competitividad, conectividad, y también dar ventajas logísticas dentro del Estado.

¿Qué viene en el 2019 y en los próximos seis años para Yucatán?

En lo nuestro, que es el sector económico, uno de los principales compromisos es llevar inversión al interior del Estado, que podamos llevar industria a municipios que hoy necesitan desarrollarse y empiecen a tener una aceleración económica similar a la de Mérida.

También, se busca que Progreso pueda detonar la Zona Económica Especial (ZEE) en la industria de la innovación tecnológica; que el sur del Estado tenga una aceleración no sólo en materia agrícola, sino también en materia de industria y transformación.

¿Se está pensando en el Yucatán de los próximos 20 años?

Efectivamente, el viaje a Asia nos permitió conocer cómo funciona la Zona Económica Especial de Incheon, Corea del Sur, un modelo de éxito de ZEE y ello empezaron hace unos 30 años.

Eso es lo que queremos hacer en el nicho de la ZEE de Progreso, hacer lo nuestro con el ejemplo de desarrollo coreano.

Pudimos observar empresas de desarrollo de tecnología no sólo de Corea, sino de diferentes países que están instaladas en lncheon, generando economía del conocimiento, nuevas formas de hacer negocios, innovando, desarrollando, y lo digo muy claro, contra eso competimos.

Hoy no estamos compitiendo contra otros estados del país, ahora la competencia es global, por eso cuando hablamos de que debemos tener incentivos y condiciones similares a otros países a eso nos referimos.

Las empresas globales lo que analizan para llegar a instalarse es educación, seguridad, certeza jurídica, protección civil y logística, y comunicaciones. Esos cinco temas les sirven para tomar decisiones de dónde invertir, y esos ejes los debemos de tener muy afianzados y en constante desarrollo.