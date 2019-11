Errores en el camino profesional

Cada persona en su camino individual y profesional rendirá de acuerdo con sus aptitudes, pero también nuestras actitudes cuentan y, en ocasiones, aún más que las aptitudes. El chiste aquí es encontrar lo que cada quien desea y moverse de acuerdo con su motivación personal. En momentos determinados hasta ciertas frases son suficientes para inspirarnos hacia el cumplimiento de nuestras metas u objetivos en el ámbito profesional. Sin embargo, el camino tiene mucho obstáculo y es necesario ubicarnos y enfocarnos para poder vencer a la adversidad.

Aquí cinco errores que cometemos en nuestro camino profesional:

1.- Falta de pasión.- Tan sencillo como analizar qué es lo que te apasiona en la vida para que así logres cumplir tus sueños en el ámbito y giro que a ti te gusten más. No es válido decir: me gusta. Estás en esta vida para cumplir tus sueños, no para cumplir los de otros o simplemente acatar lo que “la vida y el destino te pusieron enfrente”.

2.- Falta de planeación.- Si no logras escribir tus objetivos y tus metas, acompañados de tu plan de acción, no vas a llegar a ningún lado. Tienes que acompañar tu plan de vida con una misión específica. Después de haber descubierto qué es lo que te apasiona, agrégale una visión y de ahí dibujarás el mapa de cómo piensas llegar a cumplirlo.

3.- Falta de aceptación.- La incapacidad de poder reconocer tus errores puede llevarte al fracaso total. La humildad es importante para tu crecimiento y debes aceptar que pueden suceder cosas, por ti o por otras personas, que te provocarán fracasar en ocasiones. Solo debes tomarlo como experiencia y aprender de ello para poder seguir adelante y crecer.

4.- Exageramos en lamentaciones.- Podremos perder la oportunidad de nuestras vidas por pasarnos todo el tiempo lamiendo nuestras heridas y no encarar cada una de las situaciones que nos ocupan en el camino. Hay que lidiar con las situaciones presentadas en cada turno y conscientes de que en algunas ocasiones será a nuestro favor y otras en contra.

5.- Pensar que todo dura mucho tiempo.- Partiendo del punto de que “nada es para siempre”, no aflojes nunca en tu camino pensando que lo que te sucede será para todo el tiempo. Aclaro que esto aplica tanto para lo positivo como lo negativo. Así es que disfruta el camino y también los resultados todo el tiempo que duren.

Recuerda que el camino por donde andas y hacia donde te diriges debe ser elegido por gusto y no tomado por obligación. Si no te vibra bien, no sigas y busca lo que te emocione.