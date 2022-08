Comer en los restaurantes de la costa es seguro, pues hasta el momento no se han detectado ninguna irregularidad en los alimentos, informó el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto.

Añadió que sigue siendo una actividad segura, porque la marea roja no es tóxica. Sin embargo, reconoció que se han emitido las recomendaciones de no recoger o consumir las especies marinas que han salido del mar.

Alcocer Basto precisó que dos brigadas, con un total de 30 elementos de Procivy, realizan acciones de apoyo y vigilancia en la costa, además de enterrar en la arena las especies que recalaron huyendo de la marea roja.

Añadió que están trabajando otras dependencias, como la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

“La SSY ha informado a través de los diferentes medios de difusión ha expresado los riesgos y medidas, además de que no es una marea roja toxica o venenosa, pero hay que tomar precauciones. En donde no vean condiciones adecuadas no deben bañarse en el mar. Hay otras actividades en la costa que son recomendables y que se pueden realizar, probar la gastronomía en restaurantes de la costa, los cuales son vigilados por instrucciones del Gobernador, Mauricio Vila Dosal, y del Secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas”, señaló.

Tomar precauciones

El titular de Protección Civil recalcó que están vigilados permanentemente por la Dirección de Riesgos Sanitarios de la SSY y que, hasta el momento, no se ha detectado ninguna irregularidad en los alimentos.

“Se han tomado algunas medidas preventivas por el tipo de especies que llegaron a la costa, como son las mantarrayas, por lo que el ayuntamiento de Progreso puso banderolas rojas para que la población tome sus precauciones”, dijo Alcocer Basto.

Agregó que, como ellos actúan como fuerza operativa, están muy al pendiente de las indicaciones e instrucciones que van emitiendo del Comité de Marea Roja. Destacó que así como Procivy encabeza las acciones en caso de fenómenos meteorológicos, en este caso les toca sumarse y apoyar, como lo han estado haciendo.