Escuelas privadas de Yucatán acuerdan no utilizarán libros de texto gratuitos

Luego de que el Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmarán que la distribución de los libros de texto gratuito continuarán en todo el país para implementarlos en el siguiente ciclo escolar 2023-2024, a pesar de que su contenido no se haya puesto a consulta a los padres de familia y actores de la comunidad académica, en Yucatán las escuelas privadas acordaron no utilizar dicho material y trabajar con los anteriores.

El presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán A.C. (Amepac), Elías Dájer Fadel, informó que los 200 colegios que integran la agrupación tomaron la decisión de emplear los antiguos libros de texto en el nuevo ciclo escolar, toda vez que desconocen los contenidos de los nuevos materiales que la SEP distribuye en el país.

Como informamos ayer, la SEP ignoró el ultimátum que dio un juzgado federal el pasado lunes, en el que se le daban 24 horas para dejar de distribuir el material escolar oficial y se les requería un rediseño.

La dependencia federal afirmó que no ha sido notificada de algún requerimiento judicial producto de amparos sobre los ejemplares, por lo que aseguró que se mantienen firmes en la entrega de los mismos y anunció que estarán próximamente en las escuelas.

En ese sentido, el presidente de la Amepac respondió ayer que de acuerdo a la ley de educación del Estado, los colegios privados están obligados a utilizar los libros en sus enseñanzas.

Sin embargo, en vista de que existe un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), que ordena que lo que se haya hecho en cuanto los libros tienen que ser puesto a consulta y por lo tanto no pueden ser distribuidos, utilizarán los ejemplares del curso anterior.

Recordó que hace semanas la SCJN frenó la impresión de dichos materiales y obligó a la SEP a poner a consulta su contenido, por lo que advirtió que de no acatar este marco legal se atenta contra el correcto aprendizaje de los estudiantes.

Agregó que lo mismo ha sucedido con el Nuevo Modelo Educativo, que tampoco se ha terminado.

“Las escuelas de la asociación hemos decidido utilizar los libros del ciclo escolar anterior y de hecho, usar el programa educativo del curso anterior, porque es el programa que se encuentra vigente en este momento”, sostuvo.

En entrevista, Dájer Fadel reiteró que los ejemplares no se han puesto a consulta y por lo tanto no deberían ser repartidos, pues no se puede desacatar una orden de la SJCN porque eso lleva a una serie de consecuencias legales. En ese sentido, indicó que la Amepac por ley, tiene que prestar el servicio educativo a los niños, de acuerdo al plan de estudios que se encuentre vigente.

“Al no haber sido el plan de estudios puesto a discusión ni haberse realizado las consultas que marca la ley general de educación y existir de por medio, un mandato de la SCJN, el plan que se encuentra vigente es el anterior y lo mismo sucederá con los libros. Por lo tanto, nosotros utilizaremos los libros del programa anterior y nos mantendremos en el plan de estudios vigente”, aseveró.

Indicó que hasta la fecha, en Yucatán no se tiene ni un solo ejemplar del nuevo programa educativo y dado que ya inició el mes de agosto, no se puede realizar la planeación didáctica sin tener los ejemplares, por lo que además, desde el punto de vista práctico, se obliga a los colegios privados a emplear los programas de trabajo con el material educativo ya existente.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Crece rechazo a libros de texto de la SEP

Padres de familia exigen a la SEP 'desechar' libros de texto

Conoce el calendario de la SEP para el ciclo escolar 2023-2024