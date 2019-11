¡Está de regreso!

Esta es sin duda la mejor época para ser fan de Star Wars, franquicia que posterior a ser comprada por Disney dejó mucho temor entre los amantes de la saga más famosa de la galaxia al mirar cómo la empresa del ratón dio final a la vida de varios de nuestros héroes en sus nuevas películas, con tal de crear nuevas estrategias de mercado que salden los costos pagados a George Lucas por los derechos. En lo personal, tras tres capítulos de la nueva serie The Mandalorian, estoy seguro de que se nos ha devuelto todo lo que los fans más profundos perdimos tras la muerte de Luke Skywalker, Han Solo, la inclusión obligada y la comedia forzada muy característica de la empresa americana como ya hemos observado en sus películas de Marvel, ¡pero no son superhéroes!, no es una trama de risa o fantasía infantil, son jedis y siths, se trata del universo de ciencia ficción más grande generado en pantallas de cine, caricaturas, comics, novelas, juguetes, y ahora a través de la magia del internet por Disney Plus y los otros métodos de descarga no legales pero característicos del pueblo mexicano.

El verdadero Star Wars está de vuelta, con hazañas que nos hacen recordar nuestra niñez, que mediante las nuevas tecnologías nos permiten revivir aquellas historias que únicamente en nuestra mente existían. Sin duda es la mejor época para disfrutar, para admirar una galaxia muy muy lejana, con miles de extraterrestres, aventuras sorprendentes, sorpresas que te erizan la piel dejándote al borde del asiento a la vez que el mensaje de la luz retoma valor frente a sociedades reales que han caído en lo que para esta franquicia se conoce como lado oscuro.

En la serie llamada en español “El mandaloriano”, observamos la vida de un misterioso cazarrecompensas de la misma raza de los conocidos Boba y Jango Fett, el cual, tras aceptar un trabajo, se encuentra en la cacería de un ser a quien hemos denominado Baby Yoda, un bebé de la misma raza que el extraterrestre verde, aunque las fanáticas teorías no se hacen esperar diciendo que pudiera tratarse de un clon del famoso sabio de la fuerza. “El mandaloriano” también nos deleita al poder volver a ver a los antiguos stormtroopers, a los jawas y otros muchos mandalorianos y personajes que parecían olvidados, junto con muchos easter eggs que los fanáticos reconocemos, mientras que la fuerza se ve inmersa en el camino que este guerrero ha elegido.

Para poder visualizar la serie les invito a la página de Facebook del club de fans mandalorianos “Kukulkán Mando Club”, asimismo, los invito a la premiere del último episodio en cine de Las Guerras de las Galaxias el 18 de diciembre en Cinépolis de Plaza Patio a las 10 de la noche, en donde más de 30 trajes réplicas de Star Wars estarán listos para tomarse la foto del recuerdo.