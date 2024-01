Esta es la principal razón por la que mueren los yucatecos

Las enfermedades 'del corazón' son la principal causa de muerte en Yucatán. Tan sólo en 2022 se registraron 2 mil 669 muertes por enfermedades del corazón (mil 421 hombres y mil 248 mujeres), siendo la primer causa de mortalidad tanto en hombres como en mujeres.

Hasta la penúltima semana de 2023 se tenía en la entidad mil 653 infartos al corazón (mil 21 hombres y 632 mujeres), cifra que superó en 20.6% a la de 2022 que al mismo corte fue de mil 371 casos.

“Condiciones tan graves como un infarto al miocardio que puede provocar la muerte súbita de una persona a través de una arritmia, o inclusive desmayos constantes sin motivo aparente, deben de ser tratados y monitoreados por un especialista.

Hay pacientes que se desmayan por muchos motivos, pero el motivo más común es el corazón”, advirtió el doctor Miguel Valderrábano, cardiólogo y jefe de la División de Electrofisiología Cardíaca del Hospital Houston Methodist.

El especialista expuso que el desmayo por motivos cardíacos puede deberse a una activación específica de ciertos nervios cardíacos que hacen que el órgano funcione lentamente. Esta activación de los nervios del corazón es un fenómeno que se descubrió recientemente, hace unos 6 o 7 años.

“Los cardiólogos tienen técnicas para buscar dónde están esos nervios y cauterizarlos para que no puedan activarse y los pacientes puedan evitar esas pausas que hacen que el corazón vaya muy lento y provoquen desmayos, explicó el galeno.

“El corazón trasplantado no tiene las conexiones habituales con el cerebro que tiene un corazón normal. Por lo tanto, no se sabía si estos nervios podrían activarse en el corazón trasplantado y eso es lo que demostramos en nuestro trabajo. El corazón está conectado al cerebro, lo que significa que, por ejemplo, cuando se está nervioso, el corazón se acelera debido a situaciones estresantes. Al igual que cuando un adolescente ve a una chica que le gusta, el corazón late más rápido. Y eso también se debe a estas conexiones nerviosas entre el cerebro y el corazón. Los nervios del corazón también controlan cuando el corazón se ralentiza. A veces, estos nervios en el corazón se activan demasiado rápido y con demasiada fuerza, lo que provoca que el corazón se detenga y el paciente se desmaye. No es una situación que ponga en peligro la vida, pero es importante hacer un seguimiento”, expuso el especialista.

El Dr. Valderrábano explicó que el tratamiento tradicional cuando una persona se desmaya porque el corazón se detiene siempre ha sido un marcapasos. Este es un procedimiento bien establecido y sin grandes complicaciones ni riesgos, pero la batería debe cambiarse cada 10 años. Esto requiere que el paciente se someta a cirugías y tenga cables dentro del corazón de por vida.

“Los pacientes trasplantados deben evitar los marcapasos “porque son pacientes inmunocomprometidos que toman medicamentos para evitar el rechazo inmunológico. Es importante evaluar si se puede evitar el marcapasos. Los candidatos para la cardioneuroablación incluyen pacientes trasplantados que presentan desmayos inexplicables relacionados con la activación anormal de los nervios que residen en el corazón. La tasa de éxito de este tipo de procedimiento frente al marcapasos requiere más estudios clínicos para determinarla. Por ahora sabemos que funciona y cada vez estamos recopilando más datos para certificar que funciona a largo plazo,” concluyó el cardiólogo e investigador del Hospital Houston Methodist.