Protegen edificios históricos de Mérida con diversas estrategias

Nalleli Calderón/MÉRIDA

El director de Desarrollo Urbano, Federico Sauri Molina, informó que como parte de las estrategias para cuidar y proteger los edificios antiguos ubicados en el Centro Histórico de la ciudad, al momento de entregar permisos de uso de suelo se analiza el documento con mayor detenimiento para evitar afectaciones o posibles pérdidas.

“Hay que recordar que dependiendo del uso que tenga el inmueble se otorga el permiso por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano. En cuanto al uso de suelo para estacionamiento público, son permisos que se solicitan por algunos establecimientos o desarrollos, pero sólo se le brinda a algunos predios y a la persona legal o dueño del predio”, explicó.

Precisó que en el caso particular de los comercios de nueva creación que se instalan en el Centro Histórico, no se les pide estacionamiento, buscando que no se afecten las casonas.

Sin precisar el número exacto o aproximado de cuántos lugares hay ni los permisos entregados en lo que va del año, recalcó que existen los espacios suficientes para atender la demanda de visitantes a dicha zona.

Sin embargo, agregó, que de las solicitudes que se ha recibido en la dependencia municipal, al menos tres fueron negadas porque afectaban o modificaban el predio en cuestión.

“Somos una ciudad que busca la armonía y parte de ello es que los ciudadanos tomen para sí estos espacios públicos para usarlos mientras recorren o visitan las calles, comercios o espacios culturales del Centro Histórico”, aseveró.

Sauri Molina indicó que no es una prohibición sino que se tiene establecido un número determinado de negocios, comercios o restaurantes en los que no se pide estacionamiento, buscando que los que sí tienen lo pongan a disposición para mantener el equilibrio de la zona.

Recordó que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán, en las estrategias para consolidar y conservar el Centro Histórico, aunque los edificios son propiedad privada y como tal, jurídicamente tienen condiciones distintas y el propietario decide qué hacer con el predio.