Estas son las ubicaciones de los módulos para las pruebas Covid en Mérida y Kanasín

MÉRIDA, Yucatán.- Esta semana, los módulos itinerantes de pruebas gratuitas para detectar coronavirus estarán en cuatro distintos rumbos de Mérida y en uno de Kanasín, en horario de las 9:00 horas a las 12:00 horas, y se recuerda a la población que sólo hay 100 pruebas disponibles por módulo.

Lo anterior, para evitar que haya aglomeración de personas, porque una vez que se termina la disponibilidad de pruebas ya no hay nada qué hacer, y por más que la gente se quede en los sitios para tal fin, no se conseguirá nada, sólo generar riesgo de posibles contagios.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, este lunes las pruebas se están aplicando en la colonia Mérida, más exactamente en el parque de la calle 31 con 50 en esa zona al poniente de Mérida.

Para mañana 1 de febrero, se prevé que el módulo estará en el parque de la colonia Miguel Hidalgo, en la calle 40 entre 51 y 53.

El miércoles 2 de febrero se trasladará al parque de la calle 23-B entre 22 y 24 del fraccionamiento San Pedro Cholul, y para el jueves estará en el parque principal de la colonia María Luisa, ubicado en Circuito Colonias con 18 y 20 de esa zona del sur de Mérida.

Finaliza esta semana de pruebas gratuitas de coronavirus el viernes 4 de febrero, en el parque del fraccionamiento Santa Isabel, de Kanasín, en la calle 75 con 58-A.

Se recomienda a la población tomar todas las medidas necesarias para evitar posibles contagios, como guardar la sana distancia, y usar todo el tiempo cubrebocas, pero tricapa o superior. Favor de no usar cubrebocas de telas o materiales que no sean tricapa, pues se ha comprobado que no protegen para nada contra la contagiosa variante Ómicron, que es la que se ha esparcido en Yucatán generando más de mil contagios nuevos al día.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Llegan más vacunas de refuerzo para cuarentones y cincuentones de Yucatán

Cuatro de cada 100 yucatecos se han contagiado de Covid-19

Vacunación para cuarentones y cincuentones de 5 municipios de Yucatán este lunes