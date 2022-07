Evita un mundo de plástico

El plástico ha tomado control de nuestras vidas, ciertamente se ha convertido en ícono de nuestra cultura obsesionada con lo más fácil, lo más rápido, lo más práctico, lo más conveniente. Por lo tanto, habría que preguntarse cómo usarlo. Seguramente habrá cosas que, no importa lo que hagas, no puedes evitar el plástico, pero lo que sí puedes hacer es disminuir tu huella plástica.

En este camino hacia un estilo de vida sostenible intentamos encontrar formas de reducir nuestra huella en el planeta y vivir una vida simple. Sólo ten en mente que simple no significa fácil y lo que no es fácil siempre valdrá la pena al final. Me permitiré poner a tu consideración cinco maneras de dejar de usar tanto plástico, ojalá y puedas adoptar algunas de ellas y conozcas la diferencia en nuestros modos de consumo:

1. No consumas agua en botellas de plástico. Las botellas de agua son uno de los principales problemas de residuos en el mundo, ya que no siempre son totalmente reciclables. Aunque en otros países se acostumbra beber agua de la llave, en México no es lo más recomendable, puesto que el agua no es tratada adecuadamente, por lo que al beberla así se puede poner en riesgo la salud; puedes llevar contigo un botellón pequeño reusable y así rellenarlo cuantas veces sea necesario.

2. Bolsas para“mandado”reutilizables. El uso desmesurado de bolsas de plástico se ha convertido en un grave problema ambiental y está en nuestras manos poner una solución, simplemente tienes que cambiar las bolsas de plástico por bolsas de tela y, ¿por qué no?, retomar los tradicionales “morrales” o “sabucanes” que llevábamos a todos lados.

3. Compra los productos a granel. Los productos a granel ayudan a disminuir la basura de manera significativa, además de que puedes comprar exactamente la cantidad que necesitas, te recomiendo lleves contigo tus propios recipientes y bolsas reutilizables para evitar generar más residuos. Ve a los mercados y tianguis de tu colonia, encontrarás productos de gran calidad y estarás apoyando la economía de la comunidad.

4. Adquiere productos frescos. Lo más recomendable es que compres tus productos frescos, ya que tienen un mayor nivel nutrimental a diferencia de los productos congelados, además estos últimos por su embalaje generan gran cantidad de residuos. En el caso de que necesites que tus alimentos duren más tiempo, tú mismo puedes congelarlos.

5. Evita los productos desechables, cada vez que te sea posible opta por no utilizarlos. Es cierto que esto puede ser muy complicado, sobre todo cuando estamos con gente que está acostumbrada a usar los desechables diariamente en lugar de la vajilla normal, porque piensan que es más práctico (no lavar platos) o supuestamente es más higiénico.

Eliminar la compra de este tipo de productos es imprescindible y urgente para la reducción del plástico inútil. Y si radicas en Yucatán es momento de apoyar la iniciativa de ley para disminuir de manera gradual el uso de bolsas plásticas de acarreo y popotes, puedes usar la ya famosa frase “sin popote por favor”. Ahora, ¿crees que te hará daño beber del vaso? Si es así, opta por popotes reutilizables y siempre que vayas a algún lugar llévalos contigo, nos leemos la próxima semana.