Ex alcalde de Valladolid no ha podido explicar la evasión de 46 mdp

MÉRIDA, Yucatán.- El ex alcalde de Valladolid, Enrique Ayora Sosa, no acudió a la cita para explicar lo sucedido con más de 46 millones de pesos descontados a cerca de mil trabajadores de la comuna, que no fueron depositados al Sistema de Administracion Tributaria (SAT), nuevamente será citado y en caso de no acudir, de forma legal será obligado a comparecer, informó el presidente municipal de la Sultana de Oriente, Alfredo Fernández Arceo.

Después de una auditoría al Ayuntamiento de Valladolid, se pudo detectar que la administración pasada, a cargo del ex alcalde de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hizo los descuentos, pero no el depósito, y no existen documentos que registre dónde están esos millones de pesos, por lo que fue citado a comparecer.

“Tenemos un problema con el tema del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un adeudo de más de 46 millones de pesos al SAT, evidentemente es un mal ejercicio, cuando como municipio retenemos el ISR es para declararlo al SAT, lo que no se estuvo haciendo y representa una afectación muy grave a la comuna”, señaló.

Precisó que todavía se está dentro de los tiempos del proceso de entrega y recepción, no concluye, se está dentro de los tiempos, ahora están en el periodo de citas a las autoridades pasadas para que rindan cuentas claras.

“Se volverá a citar al exalcalde y algunos funcionarios de su gabinete, aún no tenemos fecha, pero si no acuden a comparecer, entonces vamos a iniciar un proceso jurídico a través del Cabildo para obligarlos a que acudan por la vía legal a responder por esa suma de dinero faltante”, señaló.

